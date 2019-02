Patrick Kane atteint le cap des 900 points

Patrick Kane a atteint le plateau des 900 points en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) dans une victoire de 7 à 3 des Blackhawks de Chicago sur les Sabres, vendredi soir, à Buffalo.

L’attaquant américain a réussi l’exploit lorsqu’il a touché le fond du filet en deuxième période pour une 30e fois cette saison. Kane est ainsi devenu le cinquième joueur de l’histoire des Blackhawks à atteindre le cap des 900 points. Les autres sont Stan Mikita, Bobby Hull, Denis Savard et Steve Larmer.

Kane en a rajouté en fournissait des mentions d’aide sur les buts de Duncan Keith et de Connor Murphy. Il a ensuite terminé la rencontre en marquant dans un filet désert.

Les autres marqueurs des Blackhawks ont été Drake Caggiula et Brandon Saad (deux fois).

Du côté des Sabres, Jack Eichel, Jason Pominville et Kyle Okposo ont inscrit leurs noms sur la feuille de pointage.

Enfin une victoire pour les Capitals

À Washington, les Capitals ont mis fin à une vilaine séquence de sept parties sans victoire en battant les Flames de Calgary 4 à 3.

Le dernier gain de la troupe de Todd Reirden datait du 12 janvier contre les Bruins de Boston. De plus, les Capitals devaient se débrouiller sans leur capitaine et meilleur marqueur, Alex Ovechkin. Ce dernier était suspendu pour une rencontre en raison de son absence au match des étoiles.

C’est une réussite d’Evgeny Kuznetsov qui a fait la différence. Le Russe de 26 ans a profité d’un avantage numérique dans la dernière minute de la partie pour procurer la victoire à son équipe. Nic Dowd, Dmitrij Jaskin et Tom Wilson ont été les autres à battre Mike Smith. Ce dernier a fait face à 40 lancers.

Dans le camp des Flames, Mikael Backlund a inscrit un but magnifique, déjouant Braden Holtby avec une seule main. Garnet Hathaway et Elias Lindholm ont été les autres marqueurs des perdants.

Guentzel et Rust se chargent des Sénateurs

À Pittsburgh, Jake Guentzel et Bryan Rust ont chacun marqué deux buts dans la victoire de 5 à 3 des Penguins face aux Sénateurs d’Ottawa.

Acquis plus tôt dans la journée des Panthers de la Floride, les attaquants Nick Bjugstad et Jared McCann faisaient partie de la formation des Penguins. Bjugstad a d’ailleurs récolté un premier point dans son nouvel uniforme en participant au premier but de la rencontre de Rust.

Ce dernier a fait la différence en troisième période avec sa 14e réussite de la saison. Guentzel a ensuite marqué le but d’assurance en fin d’engagement.

Teddy Blueger a été l’autre marqueur pour l’équipe locale. Il s’agissait d’un premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour l’attaquant de 24 ans, qui n’en était qu’à son deuxième match dans le circuit Bettman.

Les Penguins étaient privés des services d’Evgeni Malkin, qui ratera au moins deux matchs en raison d’une blessure au haut du corps.