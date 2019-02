PGA : Rickie Fowler en bonne position

Pour une troisième journée consécutive, Rickie Fowler a complété sa ronde en tête du Waste Management Phoenix Open, un tournoi de la PGA, présenté à Scottsdale en Arizona.

Samedi, l’Américain de 30 ans a remis une carte de 64 (-7), ce qui lui confère un cumulatif de 193 (-20). Il a réussi huit oiselets, dont cinq sur le premier neuf. Fowler a fauté uniquement sur la normale trois du septième fanion, frappant un coup de plus.

Le meneur est pourchassé par son compatriote Matt Kuchar, qui a joué 65 (-6) pour une deuxième journée de suite. Cette performance lui permet d’avoir seulement quatre coups de retard sur Fowler. C’est un autre américain qui complète le trio de tête. Il s’agit de Justin Thomas, qui a connu sa moins bonne journée de boulot avec performance de 68 (-3). Il est à cinq coups du meneur.

Chez les Canadiens, David Hearn est le mieux positionné, lui qui partage le 26e rang avec six autres golfeurs. La troisième ronde a été plus complexe pour le natif de Brampton en Ontario. Il a remis une carte de 71 (N) et a ainsi chuté de 14 places au classement général.

L’autre représentant de l’unifolié à avoir évité la coupure, Adam Hadwin, a frappé 69 (-2) coups et pointe au 41e échelon en compagnie de trois adversaires.