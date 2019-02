Pour oublier l’hiver...

Incroyable ! Serge Drouin (photo), ex-journaliste aux arts et spectacles au Journal de Québec, a 65 ans aujourd’hui. Serge, entré au Journal le 3 septembre 1979, y a fait carrière avec éclat pendant 32 ans avant de prendre sa retraite (en novembre 2011). Marié à Sylvie Jutras, père de trois enfants (Marc-André, Marie-Ève et Stéphanie) et quatre fois grand-père (Dylan, 5 ans ; Mathias, 2 ans et demi ; et les petits jumeaux Benjamin et Brytanie, qui auront 1 mois demain), le grand Serge n’arrête pas. Il collabore encore à l’occasion avec quelques stations de radio de la région de Québec et de la Beauce à titre de chroniqueur télé et se tient au fait de l’actualité artistique de la grande région de Québec. Bonne fête, mon vénérable !