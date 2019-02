Quand c’est Legault qui l’échappe

Lieu commun : la lune de miel entre la CAQ et l’électorat perdure.

C’est aussi une banalité de dire qu’à compter de cette semaine, on départagera les adultes des enfants. C’est la rentrée parlementaire : les pièces législatives d’importance s’en viennent ; les ministres n’ont qu’à bien se tenir !

MarieChantal Chassé en a fait la douloureuse expérience. Pas de place pour la maladresse dans ce gouvernement où les communications passent avant tout.

Sauf qu’en politique, tout devient plus piégeux quand c’est le chef qui l’échappe.

Diffamatoire

François Legault a eu une mauvaise semaine. On l’a peu relevé, justement à cause de la lune de miel, mais il ne faudrait pas que ça se produise trop souvent si on veut la faire durer.

Le premier ministre était revenu sans encombre d’une mission en Europe où il avait au moins eu la classe qui manquait à Philippe Couillard de ne pas traîner la partisanerie à l’étranger. En début de semaine, sa volonté de financer ses promesses électorales par des compressions avait inquiété la gauche, mais ravi ceux qui aiment son discours de responsabilité fiscale.

N’empêche que ça se déglinguait dès le lendemain, alors que le chef de la CAQ réagissait à l’échec de Téo Taxi en dégageant la rondelle d’un projet qui avait emballé tout le monde dans la zone de l’ancien gouvernement. Après la publication d’un mea culpa d’autodéfense par Alexandre Taillefer, François Legault procédait lui-même à un étrange acte de contrition envers celui qu’il appelle son « ami ». Les radios privées ne s’en sont pas encore remises.

Puis, celui qui a passé des années à réclamer plus de transparence du gouvernement et qui s’oppose aujourd’hui à une commission d’enquête sur les contrats informatiques et à la comparution de l’ex-commissaire de l’UPAC s’est dépassé. En appuyant la décision de son ministre de l’Agriculture de congédier un lanceur d’alerte, il a prétendu que le renvoi de l’agronome émérite Louis Robert ne reposait pas que sur ce seul motif.

Or, une telle affirmation prend un aspect quasiment diffamatoire lorsqu’on constate que sa lettre de renvoi n’évoque aucun autre prétexte.

Grandir dans la fonction

À la CAQ, on se félicite de penser que les habits de premier ministre vont bien à François Legault, l’ancien patron. Pourtant, certains trouvaient qu’il n’avait pas encore vraiment grandi dans la fonction, en le voyant choir sur son arrière-train après que la vice-première ministre eut oublié de rapprocher son fauteuil pour qu’il s’y rassoie, au salon bleu.

C’est encore l’impression qu’on a eue cette semaine, lorsque Geneviève Guilbault a ouvert la porte à la tenue d’une journée contre l’islamophobie, une question pourtant rapidement évacuée l’année dernière. En voulant rétropédaler, François Legault a fait pire que bien, affirmant qu’une telle chose n’existait pas au Québec.

Il s’est dédit le lendemain, ajoutant à la confusion de son message. Dans un débat où on entend autant la gauche radicale l’accuser de se faire du capital sur le dos de la communauté arabo-musulmane que des fêlés qui décrivent Alexandre Bissonnette comme un prisonnier politique. On avait bien besoin de ça...

Dans un tel dossier, on mérite mieux qu’un premier ministre qui est encore en train de pratiquer ses lignes.

Et, en cette semaine de rentrée, la CAQ a besoin que son joueur le plus expérimenté ne soit pas celui qui échappe la rondelle.