S’excuser au Québec

Martin Coiteux et Carlos Leitao, respectivement au Trésor et aux Finances à l’époque, devraient être mis à genoux dans le coin pour avoir remis de l’ordre dans nos finances publiques ? Avant leur arrivée, le PQ laissait le budget du Québec dans un état douteux. Dans le trou.

On dirait qu’être dans le trou, ça nous réconforte comme des grosses pantoufles poilues. Dépenser plus d’argent que nous en avons nous réchauffe comme une douillette couverte de laine. L’encre rouge nous fait du bien comme une chaude soupe aux pois.

Le Québec est la plus endettée de toutes les provinces canadiennes. Certains gouvernements ont emprunté du début à la fin de leur mandat. Certains ministres des Finances ont produit des budgets horribles, empruntant pour payer l’épicerie même lors d’années où l’économie roulait à merveille.

Carlos Leitao

Jamais un de ceux-là ne s’est fait demander de s’excuser ! Ils ont endetté le Québec pour des générations à venir. Mes enfants vont encore payer pour la négligence budgétaire du siècle dernier. Jamais on n’a songé à faire s’excuser qui que ce soit pour pareil gâchis. Mais Coiteux et Leitao, ceux qui ont équilibré le budget, devraient être éconduits hors des frontières du Québec enrobés de goudron et de plumes !!! Ouf !