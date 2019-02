Super Bowl : des billets très dispendieux

Chaque année, les amateurs de football doivent puiser dans leur bas de laine pour s’acheter des billets pour le Super Bowl.

Cette semaine, il était même possible de voir un billet pour une loge près du terrain proposé à la modique somme de 409 505,25 $ US sur le site de revente StubHub.

Les gens de la classe moyenne peuvent toutefois se consoler : à quelques jours du duel entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Rams de St-Louis, les billets les moins chers étaient à 2376,50 $ US, soit 2871 $ US avec les frais.

Pour ce prix, les acheteurs pourront voir le match de la section la plus élevée du Stade Mercedes-Benz. Une quinzaine de billets étaient pour leur part mis en vente à plus de 15 000 $ US. La moyenne des billets vendus jeudi était de 4 663 $ US.

Les partisans voyagent

Le site StubHub a par ailleurs fait état de la provenance des acheteurs de billets. Sans surprise, le Massachusetts et la Californie sont les deux États les plus friands de cette édition, avec respectivement 17 % et 12 % des billets vendus.

La Géorgie (10 %), où aura lieu le Super Bowl, l’Arizona (9 %) et New York (6 %) suivent dans l’ordre. Le site a également indiqué qu’au moins un habitant de chacun des 50 États du pays a effectué une transaction.

Également, le directeur général des affaires NFL de StubHub, Scott Jablonski, a indiqué que l’attrait pour des billets ne venait pas uniquement des États-Unis.

«Nous voyons une augmentation de l’intérêt national et international pour ce genre d’événement qu’on voit une fois dans une vie, a-t-il expliqué. Des partisans de 14 pays autres que les États-Unis ont acheté des billets, avec le Mexique, le Canada et le Brésil en tête de liste.»