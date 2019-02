Tueur en série à Toronto: un policier accusé de négligence et d’insubordination

TORONTO | Nouveau rebondissement dans l’affaire du tueur en série de Toronto Bruce McArthur: un sergent-détective de la Ville Reine est accusé de négligence et d’insubordination relativement à un interrogatoire de McArthur remontant à 2016 et qui n’avait débouché sur aucune accusation.

Selon Global News, le sergent-détective Paul Gauthier doit comparaître mardi prochain au quartier général de la police de Toronto, lors d’une audience disciplinaire, pour éclaircir cette affaire.

En 2016, un homme avait soutenu que McArthur, un paysagiste de 67 ans, avait tenté de l’étrangler lors d’une rencontre où ils devaient avoir des rapports sexuels. McArthur, qui voulait vraisemblablement couper court aux allégations, s’était présenté dans un poste de police en affirmant que les échanges sexuels entre les deux hommes étaient consensuels et qu’il ne s’agissait en rien d’une agression sexuelle.

Interrogé, McArthur avait été libéré sans être accusé.

Selon l’avocat de Gauthier, Lawrence Gridin, la décision de ne pas l’inculper «avait été prise conjointement avec le supérieur de Gauthier et sur la base des informations disponibles à ce moment-là».

Depuis, il a été accusé du meurtre de huit hommes gais de Toronto. Mardi dernier, il a d’ailleurs reconnu sa culpabilité à toutes ces accusations et c’est ce lundi qu’aura lieu l’audience de détermination de la peine de McArthur.

«Le sergent-détective Gauthier a mené une enquête appropriée et a documenté de manière exhaustive l'arrestation de McArthur afin que les informations soient accessibles à tous les autres enquêteurs», a écrit l’avocat Gridin dans une déclaration à laquelle a eu accès Global News.

«La nature monstrueuse de McArthur était difficile à découvrir, car il menait une vie de duperie extrême, et non à cause de quoi que ce soit en rapport avec l’arrestation de 2016. Le sergent-détective Gauthier a une grande sympathie pour les victimes et la communauté», a ajouté l’avocat dans sa déclaration.