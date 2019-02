Un dur retour sur terre

Les Remparts de Québec n’ont pas fait le poids samedi au Centre Vidéotron face à l’Océanic de Rimouski, qui a signé une victoire facile de 6-0.

L’Océanic a maintenant remporté ses neuf dernières parties alors que la séquence de trois victoires consécutives des Remparts a pris fin.

En retard 4-0 après 40 minutes de jeu, les Diables rouges auraient pu reprendre vie tôt en troisième période alors qu’ils ont profité d’un avantage numérique de deux hommes pendant 78 secondes, mais ils ont été incapables de diriger un seul tir au filet.

« J’étais curieux de voir comment on allait se comporter et il est clair qu’on a plusieurs choses à améliorer, a raconté l’entraîneur-chef Patrick Roy. Notre avantage numérique doit être meilleur. On ne peut pas accorder deux buts en avantage et penser pouvoir gagner. À 5 contre 3, on aurait dû être plus menaçants, mais on a regardé la rondelle sauter. »

But refusé

Les Remparts peinent à toucher la cible. Pour ajouter à leurs malheurs, Édouard St-Laurent s’est vu refuser un but en deuxième période parce que le juge à la reprise vidéo a déterminé qu’il y avait un hors-jeu. L’Océanic menait alors la rencontre 3-0.

« J’ai hâte de voir parce que de tous les angles, je ne suis pas en mesure de déterminer si le patin de Lacombe touchait à la glace ou non, a souligné Roy.

« On doit être meilleurs en offensive et nos couvertures doivent être meilleures. On a affronté une équipe qui est à maturité et qui était beaucoup plus forte que nous. Nos meilleurs joueurs ont terminé le match avec des fiches de moins 3 et moins 4. »

Malgré la victoire à sens unique, Serge Beausoleil n’était pas totalement satisfait.

« Il y a beaucoup de choses qu’on peut améliorer, a mentionné le pilote rimouskois.

« Notre jeu de puissance n’était pas très beau. Notre unité en désavantage numérique a été très bonne avec deux buts et nous avons obtenu une contribution offensive de plusieurs façons. Quant à Tristan [Bérubé], il a mérité son jeu blanc. Les Remparts ont obtenu deux chances en or en première et il a réussi de gros arrêts. Tristan est un numéro un et en allant le chercher à Gatineau, on voulait diminuer de beaucoup la charge de travail de Colten Ellis. »

Pagliarulo retiré du match

Roy a retiré Carmine-Anthony Pagliarulo après 40 minutes. Le portier a cédé quatre buts sur 23 tirs.

« Sa performance n’avait rien à voir dans la décision de le retirer. Pour illustrer comment on a eu des difficultés, c’est grâce à Anthony si on perdait seulement 4-0. Il a réussi deux gros arrêts en première alors que l’Océanic a obtenu dix chances de marquer. Je voulais donner du temps de jeu à Kyle Jessiman. »

6 0 Première période 1-Rim: D’Artagnan Joly (15) (Lafrenière) 13:21 2-Rim: D’Artagnan Joly (16) (D’Amours) 13:56 Punitions: Durocher (Rim) 7:50, Dunn (Qué) 8:19. Deuxième période 3-Rim: Dmitry Zavgorodniy (22) (Durocher, Martineau) DN-4:59 4-Rim: Nathan Ouellet (5) (Bowman, D’Amours) 17:19 Punitions: Massicotte (Rim) 4:04, Caron (Qué) 13:05, Janvier (Rim) 19:48, Joly (Rim) 19:48, Massicotte (Rim) (maj.) 19:48, Chouinard (Qué) 19:48, Lacombe (Qué) (maj.) 19:48. Troisième période 5-Rim: Jimmy Huntington (31) (Lafrenière, MacKinnon) 7:32 6-Rim: Dmitry Zavgorodniy (23) (D’Amours) DN-15:06 Punitions: Huntington (Rim) 0:41, Chouinard (Qué) 10:59, Bowman (Rim) 14:06, D’Astous (Rim) 16:00. Tirs au but Rimouski 13 - 10 - 8 - 31 Québec 8 - 5 - 11 - 24 Gardiens: Rim: Tristan Bérubé (G, 13-12-3), Qué: Carmine-Anthony Pagliarulo (P, 10-6-0), Kyle Jessiman (3e pér.) Avantages numériques: Rim: 0 en 3, Qué: 0 en 6 Arbitres: Nicolas Leduc, Dominic Tessier Juges de lignes: Daniel Béchard, David Rodrigue ASSISTANCE: 11 183

Deux buts en 35 secondes : Un doublé rapide qui a fait mal

Avec un doublé réalisé en à peine 35 secondes en première période, D’Artagnan Joly a procuré à l’Océanic tout ce dont il avait besoin.

« Ce fut deux séquences où mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé, a souligné Joly. J’ai récupéré une rondelle libre sur le premier et j’ai profité que le gardien triche en jouant la passe sur le deuxième pour loger un tir dans le haut du filet. Sur cette séquence à trois contre deux, mes coéquipiers m’ont créé de l’espace. »

Joly aurait pu inscrire un tour du chapeau naturel, mais Carmine-Anthony Pagliarulo a réussi un bel arrêt de la jambière pour réparer une bourde de Nicolas Savoie.

Acquis des Tigres de Victoriaville, qui avaient précédemment obtenu ses services du Drakkar de Baie-Comeau lors de la dernière période des transactions, Joly est de plus en plus à l’aise dans son nouvel environnement. « Depuis que je suis à Rimouski, c’est vraiment différent comme mentalité et nous avons une équipe pour créer des surprises dans les séries éliminatoires, a-t-il souligné. J’ai débuté lentement, mais ça va mieux. Mon frère [Michaël] a laissé une grosse marque au cours de son passage à Rimouski et je veux laisser la mienne. »

Son frère a notamment marqué le but vainqueur en deuxième prolongation lors du 7e match de la coupe du Président face aux Remparts en 2015.

« Un match à oublier »

Auteur de son premier blanchissage en carrière, vendredi, dans un gain de 1-0 face aux Sea Dogs de Saint John, Pagliarulo a eu droit cette fois au crochet de son entraîneur.

« J’ai voulu trop en faire face à mon ancienne équipe, a raconté le portier des Remparts. Je connais les gars de l’autre côté et je savais qu’on affrontait une machine offensive. Ça m’a joué dans la tête. C’est un match à oublier. Je n’ai pas sauvé le match. J’aurais dû arrêter les deux premiers buts et je n’avais qu’à mettre mon corps devant la rondelle sur le troisième. »

Auteur du but refusé, l’attaquant Édouard St-Laurent estime que les Remparts auraient dû mieux répondre après cette décision du juge à la reprise vidéo.

« Ce sont des choses qui arrivent et on aurait dû trouver le moyen de rebondir. Rimouski a du talent et travaille fort et on aurait dû être plus prêts. »