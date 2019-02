Un monstre parmi les enfants

ATLANTA | Il s’appelle Donald et il n’a rien d’un vilain petit canard. Sculpté dans le roc, animé d’une puissance inhumaine et propulsé par une rage destructrice, il prend plaisir à terroriser. Au point où le plaqueur des Rams s’est hissé au rang de meilleur joueur défensif de la ligue pour une deuxième année de suite et qu’il risque de jouer un rôle prédominant face aux Patriots.

Affirmer qu’Aaron Donald domine la compétition est un euphémisme. Pulvériser, estropier ou démanteler seraient des mots plus justes pour décrire la bête. Cette saison, il est devenu le 12e joueur de l’histoire à franchir le cap monstrueux des 20 sacs du quart, mais le tout premier à sa position de plaqueur.

De l’intérieur de la ligne défensive, il est clairement plus ardu de rabattre le quart-arrière ennemi et pour preuve, Donald a enregistré 10 sacs de plus que son plus proche poursuivant chez les plaqueurs, Jarran Reed (Seahawks).

Au-delà des sacs, Donald a frappé à 41 reprises les quarts-arrière. Rien n’affecte plus leur psyché que d’être harcelés de la sorte. Avec 25 plaqués pour des pertes, il s’est aussi positionné au sommet de la chaîne alimentaire.

Malgré ses exploits assassins, Donald n’est pas du type à tourner les projecteurs vers lui. Pour mieux mesurer son impact, Le Journal s’est entretenu avec plusieurs de ses coéquipiers. Leur constat ? Quand Donald est là, cachez vite femmes et enfants !

« Si tu le bloques à un contre un, il y a quelque chose qui cloche dans ta tête. J’ai vu ce type-là être doublé et tasser deux gros bloqueurs devant lui comme s’ils étaient des fillettes. Il n’y a pas d’autres mots, c’est un freak », s’est régalé l’ailier défensif à ses côtés sur le front, Michael Brockers.

Un athlète hors norme

Pourtant, avant qu’il devienne le 13e choix au total au repêchage de 2014, plusieurs doutaient de lui en raison de son gabarit. Sa charpente de six pieds et 280 livres détonne dans un monde où les plaqueurs explosent avec aisance le cap des 300 livres. Donald affirme même qu’il a joué à 265 livres cette saison.

« De notre côté sur la ligne offensive, on le voit faire des choses impossibles à l’entraînement et nous sommes bien fiers qu’il soit dans notre équipe. Il est le meilleur joueur défensif dans la ligue et ce n’est même pas proche », clame le vétéran centre de 10 saisons John Sullivan, qui en a vu d’autres.

« Certains craignaient qu’il ne soit pas assez grand, mais pour un joueur de ligne offensive, c’est dur de mettre la main dessus. Beaucoup de plaqueurs se fient avant tout à leur puissance et il en a, mais son énergie l’aide à se démarquer. Il joue comme s’il était toujours en colère. »

Un beau contrat

Pourtant, les coéquipiers consultés sont unanimes. Hors du terrain, Donald est du genre réservé et profil bas. Voilà pourquoi certains ont été surpris quand le monstre a fait la grève lors des deux derniers camps d’entraînement pour obtenir une riche prolongation de contrat.

« L’an passé, j’étais à ma première année et il n’était pas au camp d’entraînement pour ses demandes salariales. Je me demandais s’il faisait la grosse tête. Il s’est finalement pointé à temps pour la saison et le reste appartient à l’histoire », a confié le secondeur Samson Ebukam en éclatant de rire.

« Je l’ai vu dominer des joueurs de ligne offensive comme je pensais qu’il était impossible de le faire. Je lui ai dit : “Dude ! Fais ce que tu as à faire pour être payé à ta valeur, pourvu que tu joues.” Il faut payer cet homme parce qu’on aura un sale problème s’il se retrouve ailleurs un jour », a-t-il poursuivi.

Donald a paraphé à la fin août un contrat de six ans pour 135 millions $. Les Rams ne regrettent certainement pas le moindre sou versé.

« Malgré tout ce qu’il accomplit, il n’y a pas un gars plus ordinaire que lui. Il a toujours l’air tout détendu et sympathique. Puis, une fois sur le terrain, on voit la bête aller et on se dit : “Wow ! Comment s’est-il transformé comme ça ?” » raconte le secondeur Cory Littleton.

Dimanche soir, des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde risquent de se dire la même chose.

Photo d'archives, AFP

« Il est difficile, voire impossible à bloquer. Il réussit plein de jeux explosifs et ça rend la tâche plus facile pour tous leurs autres joueurs. »

— Bill Belichick, entraîneur-chef des Patriots, au sujet d’Aaron Donald

SAVIEZ-VOUS QUE...

Selon NextGenStats, Aaron Donald a appliqué une pression sur les quarts-arrières à 73 reprises cette saison, un sommet dans la NFL.

Face à la pression de l’extérieur, Tom Brady a lancé sept passes de touché et aucune interception cette saison. Face à la pression intérieure, il montre deux touchés et deux interceptions.

La chasse à Brady ouverte

Photo AFP

Une multitude de facteurs peuvent déterminer l’issue du 53e Super Bowl. Probablement, toutefois, qu’aucun de ces facteurs ne sera aussi déterminant que la course contre la montre entre Aaron Donald et Tom Brady.

La chasse au légendaire quart-arrière est ouverte, mais malgré la qualité indéniable du chasseur, la proie dans la mire a souvent le don de s’extirper du pétrin avant l’assaut fatal.

Donald excelle à détruire les doubles couvertures pour dévorer ensuite les quarts-arrière, mais face à Brady, la commande est de taille. Selon NextGenStats, il n’a mis que 2,61 secondes en moyenne à décocher ses passes cette saison, ce qui en fait le plus expéditif du circuit.

C’est donc dire que Donald devra réaliser ses prouesses athlétiques habituelles en un temps record.

« Il n’y a pas grand-chose à faire de plus que de redoubler d’ardeur pour arriver à le déranger », a noté le numéro 99 des Rams, refusant de se contenter d’être en pâmoison devant la feuille de route de son célébré rival.

« Il est un excellent quart-arrière, mais tu peux le mettre sous pression comme n’importe quel autre quart-arrière. Il faut lui rendre la vie dure et ce n’est pas juste les sacs qui comptent. Il faut le forcer à bouger et à lancer plus tôt qu’il le voudrait. Contre lui, ça peut devenir frustrant, mais tu dois t’accrocher. La pression va venir éventuellement », a-t-il indiqué plus tôt cette semaine.

Le meilleur ?

L’an dernier au Super Bowl, Brady a charcuté avec précision la défensive des Eagles pendant la vaste majorité du match, terminant avec 505 verges et trois passes de touché. Malgré tout, Brandon Graham l’a rejoint en fin de match et forcé un échappé, qui a assuré la victoire aux Eagles.

Voilà exactement le type de moment qui fait saliver Donald.

« Je visualise souvent ce genre de jeu qui change le cours d’un match. C’est pour ça que je joue. Il n’y a pas de meilleure plate-forme que le Super Bowl pour le faire », a-t-il dit.

Cette semaine, Aaron Donald a reçu sa part d’éloges de tout un chacun, Bill Belichick inclus. Le gourou défensif a toutefois vite mis fin au débat quant à savoir si Donald pourrait devenir un jour le meilleur joueur défensif de l’histoire.

« Il est un grand joueur, mais je ne mettrai jamais personne devant Lawrence Taylor », a tranché celui qui a dirigé l’ancien secondeur des Giants pendant des années.

La cote aux Patriots

Si c’était plutôt tranquille en début de semaine, Atlanta est désormais assiégée de partisans à la veille du Super Bowl. À vue de nez et sans la moindre prétention scientifique, les partisans des Patriots semblent beaucoup plus nombreux que ceux des Rams, en ville. Reste à voir dans le stade ! Les fidèles de l’équipe de la Nouvelle-Angleterre ne se gênent pas pour manifester leur appui. Un nombre impressionnant d’entre eux ont même fait un choix vestimentaire qui vise à narguer gentiment les gens d’Atlanta. Ils arborent un chandail orné sur le devant du pointage de 28-3 en faveur des Falcons, au troisième quart du Super Bowl 51 face aux Patriots. À l’arrière, la marque finale de 34-28, en faveur des Patriots, est bien en vue. Les gens d’Atlanta semblent accepter cette carte de visite douloureuse à leur santé.

Des petits prix

Si la construction du stade Mercedes-Benz a coûté une immense fortune de 1,5 milliard $, les spectateurs qui y entrent ont au moins la chance de payer leurs consommations à petits prix. Lors des matchs des Falcons, il faut débourser beaucoup moins que dans la vaste majorité des stades et arénas pour combler un creux ou une soif, mais plusieurs présumaient que les prix grimperaient en flèche au Super Bowl. Faux ! Les hot-dogs à 2 $, nachos à 3 $ et bières en fût à 5 $ ont de quoi faire rougir bon nombre d’équipes sportives qui facturent la lune pour des événements d’une envergure minime en comparaison. Espérons que cet exemple se propage...

Les favoris sont...

Les preneurs aux livres favorisent les Patriots par 2,5 points face aux Rams et la plupart des analystes des grands médias et sites web sportifs aux États-Unis abondent aussi en ce sens. Dans la section sportive du quotidien USA Today, cinq des six experts prédisent une victoire des Patriots. Le décompte est exactement le même sur le site de Sporting News. Sur ESPN.com, pas moins de 72 observateurs ont été sondés et 45 d’entre eux contre 27 optent pour les Patriots. Sur le site internet de Sports Illustrated, les Patriots obtiennent la faveur de 10 analystes sur 14. De tous les sites consultés, seul celui de NFL.com est très partagé. En effet, les Patriots demeurent favorisés, mais les Rams ont quand même été chercher neuf votes sur 20. Bon match !