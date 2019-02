«Un résultat frustrant», dit Antti Niemi

Antti Niemi aurait bien aimé aider les siens à gagner ce match. Avant le but vainqueur de Nico Hischier, il a fait tout un arrêt aux dépens de Miles Wood.

« On aurait dû récolter les deux points, c’est certain. C’est un résultat frustrant. On n’est pas heureux de l’issue de cette rencontre. Cependant, nous avons fait beaucoup de bonnes choses au cours de ce match. » – Antti Niemi

C’était la 26e fois qu’un match du Canadien se terminait par un écart d’un but. Il a subi une 12e défaite en pareilles circonstances, une sixième en prolongation.

« Les matchs serrés comme ceux-là, il faut trouver un moyen de les gagner. » – Phillip Danault

Le Canadien reprenait l’action après un congé de neuf jours. Il a mis quelques instants à se mettre en marche, mais a rapidement retrouvé ses sens.

« On était peut-être rouillés un peu au début, mais tout le monde était sur la coche. Tout le monde était prêt. » – Phillip Danault

Joel Armia, Artturi Lehkonen et Jesperi Kotkaniemi étaient réunis sur la même unité pour la première fois depuis quelques semaines. Les affinités entre les trois Finlandais étaient au rendez-vous.

« Jesperi s’améliore de match en match. On le voit même progresser durant les entraînements. Mais, tous les jours, on lui répète de tirer au but. » – Joel Armia