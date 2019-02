Une bague pour l’autre main

ATLANTA | Miser contre les Patriots ? Votre humble chroniqueur l’a fait sans succès, à ses risques et périls, lors des présentes éliminatoires. Pas cette fois ! Maintenant que Tom Brady a une main pleine de bagues à titre de quintuple champion du Super Bowl, la collection pour la deuxième main est en route.

La tâche ne s’annonce pas de tout repos. Après tout, lors des huit éditions du Super Bowl auxquelles Brady a pris part, le pointage final a été décidé par sept points ou moins.

Chaque fois, les duels impliquant les Patriots font augmenter le rythme cardiaque. Avec toutes les statistiques inimaginables qui circulent dans cette semaine hautement médiatisée, il est plutôt étonnant que personne n’ait encore sorti de chiffres sur le nombre d’ongles rongés à travers le monde quand Brady et sa bande sont du match ultime. Oui, chaque fois, c’est serré comme ce n’est pas permis !

Ce duel face aux Rams ne devrait donc pas être différent. À plusieurs égards, les Rams alignent des joueurs capables de faire mal paraître les Patriots.

Il suffit de penser à la propension de l’équipe à appliquer la pression de l’intérieur avec Aaron Donald et Ndamukong Suh. Quand sa pochette protectrice perce de l’intérieur, Brady connaît de rares ratés.

Il y a aussi l’explosivité des receveurs des Rams qui pourrait poser problème. Ceux-ci sont souvent positionnés près de la ligne de mêlée, en trio, de manière à intensifier la circulation pour compliquer la tâche en couverture homme à homme.

Et, bien entendu, il y a le porteur de ballon Todd Gurley. Même s’il a été discret à outrance en finale d’association, il y a fort à parier qu’il occupera un rôle de premier ordre dans le plan de match offensif de Sean McVay. Sa présence peut autant annoncer un jeu de course que de passe puisqu’il excelle sur les deux fronts. Et si Gurley court avec efficacité, les Rams déploieront ensuite à merveille leurs fameuses feintes de remises, un aspect du jeu avec lequel le quart-arrière Jared Goff s’impose.

Une équipe à son summum

Tout cela est loin d’être faux, au contraire, mais les Patriots s’amènent au match ultime avec une formation ultra motivée, à l’appétit de victoire insatiable, et qui semble à son meilleur au moment parfait.

La ligne offensive domine les présentes éliminatoires, si bien que Tom Brady n’a pas besoin d’avoir recours à une machine à laver pour son uniforme après les matchs. Le jeu au sol, qui mise sur Sony Michel, tue l’horloge. Et en plus des solides bloqueurs de la ligne, les Patriots devraient utiliser abondamment le robuste centre-arrière James Develin pour attaquer les secondeurs aux petits gabarits des Rams.

Les Patriots présentent une mouture physique même dans le jeu aérien. Le receveur Julian Edelman contrôle avec aisance le milieu du terrain dans les présentes séries. D’ailleurs, à ses 11 derniers matchs éliminatoires, Edelman a vu 59 de ses 90 attrapés se transformer en premiers jeux, comme quoi peu d’équipes trouvent des solutions pour le freiner.

Et comment les Rams contiendront-ils les élans du porteur James White, qui n’a pas son égal pour capter les passes dans le flanc ? Ils ont très mal paru face aux Saints et leur porteur Alvin Kamara en finale d’association. L’explosivité n’est pas la même, mais en 10 matchs de séries depuis 2015, White a capté 53 passes pour 439 verges. Récemment, les Patriots n’ont pas hésité non plus à lui confier le ballon au sol en situation de troisièmes essais, ce qui fait que son utilisation devient plus imprévisible que jamais.

Dominants contre les meilleurs

Défensivement, les Patriots en auront assurément plein les crampons. Une attaque de qualité comme celle des Rams n’est jamais entièrement muselée. Bill Belichick choisira probablement de déranger les receveurs des Rams à la ligne de mêlée, tout en gardant constamment un joueur pour épier Gurley. La pression sur Jared Goff pourrait donc en souffrir quelque peu. Les Patriots préféreront mettre le match entre ses mains qu’entre celles de Gurley.

Au-delà des X et des O, pas une équipe n’a excellé comme les Patriots cette saison face aux clubs de tête. En six matchs face aux équipes qualifiées dans les présentes éliminatoires, ils ont présenté une fiche immaculée (6-0), amassant au passage 454,8 verges et 37,3 points par match. Il ne faut certainement pas oublier que les Rams ont présenté un dossier intimidant de 13-3 cette saison. Mais en séries, Belichick et Brady montrent une fiche de 6-2 en carrière face aux équipes ayant terminé avec une fiche supérieure à celle des Patriots.

Dans l’histoire de la NFL, seuls Tom Brady et l’ancien ailier défensif Charles Haley (49ers, Cowboys) détiennent cinq bagues. Après le match de demain soir, Brady fera cavalier seul.

C’est bon à savoir...

Il s’agit de la septième fois que deux équipes s’affrontent pour la deuxième fois au Super Bowl. Les Patriots et Rams avaient rivalisé en 2001 dans une victoire de 20 à 17 des Patriots. Dans quatre des six occasions précédentes, l’équipe qui a gagné le premier Super Bowl a aussi gagné le second.

L’écart d’âge entre Tom Brady et Jared Goff, soit 17 ans et 72 jours, est le plus grand ayant opposé deux quarts-arrière au Super Bowl. Peyton Manning et Cam Newton, au Super Bowl 50, détenaient auparavant cette « marque » avec un écart de 13 ans et 48 jours.

L’écart d’âge entre les deux entraîneurs en chef, Bill Belichick et Sean McVay, est aussi le plus grand à 33 ans et 283 jours de différence. Le plus grand écart d’âge remonte sinon aussi loin que le Super Bowl 3 entre Weeb Ewbank et Don Shula, qui avaient 22 ans et 243 jours d’écart.

Tom Brady et Jared Goff n’ont combiné que trois passes de touché dans les présentes éliminatoires. C’est la première fois depuis 1971 que les deux quarts-arrière en vedette en ont accumulé trois ou moins.

Dans sa jeune carrière, Jared Goff revendique 26 victoires, en incluant les éliminatoires. Seulement en séries, Tom Brady en compte 29.

*Source NFL Research et ESPN Stats & Info

Les patriots favoris... de justesse

Matthieu Boivin

Animateur du podcast La Zone payante à Qub Radio

Je ne suis pas très original, mais je ne vois pas les jeunots Sean McVay et Jared Goff battre les légendes Bill Belichick et Tom Brady lors du rendez-vous ultime. Le génie de McVay et la ligne défensive dévastatrice des Rams tiendront probablement Los Angeles dans le coup, mais la grande majorité des facteurs clés favorisent les Patriots. Je suis impressionné par le travail des fronts défensif et offensif des Pats depuis le début des séries, et mon petit doigt me dit que c’est encore là que ça va se jouer à Atlanta.

Patriots 32 — Rams 24

Stéphane Cadorette

Le Journal de Québec

S’il est vrai que les Rams appliquent la pression de l’intérieur avec Aaron Donald et Ndamukong Suh, il est aussi vrai que la ligne offensive des Patriots joue du football de grande qualité depuis le début des séries et que Tom Brady est maître dans l’art de se départir rapidement du ballon. Brady est aussi appuyé par un excellent jeu au sol avec Sony Michel et les Rams couvriront difficilement l’autre porteur, James White. Défensivement, sans être les plus athlétiques qui soient, les Patriots confondront Jared Goff avec des fronts et couvertures variés.

Patriots 33 — Rams 27

Jean Carrier

Podcast La Zone payante à Qub Radio

Le football se gagne sur la ligne de mêlée. Les Pats et les Rams vont se livrer une guerre de tranchées mémorable, mais avec Ndamukong Suh et Aaron Donald, les Rams ont ce qu’il faut pour remporter le Super Bowl.

Rams 31 — Patriots 28

Denis Casavant

TVA Sports

Étant donné que j’avais choisi les Rams pour gagner le Super Bowl en début de saison dans le spécial prédictions de ce quotidien, je n’ai pas le choix d’y aller avec les Rams jusqu’au bout. Pour ce faire, ils devront déranger Tom Brady au centre avec les deux plaqueurs Aaron Donald et Ndamukong Suh. Brady déteste lorsqu’il ne peut avancer dans sa zone de protection. À l’attaque, Jared Goff devra limiter les revirements et remettre le ballon à ses deux porteurs C.J. Anderson et Todd Gurley, qui devrait être en santé après une semaine de congé. Avec la puissance de la jambe du botteur Greg Zuerlein, les Rams sont en position de marquer dès qu’ils atteignent la ligne de 40 des Pats.

Rams 30 — Patriots 27

Luc Grenier

Le Journal de Québec

Il va se marquer beaucoup de points dans ce match. Personne ne peut battre les Rams sans marquer près de 40 points, ils sont très forts offensivement. Ça tombe bien, marquer des points, c’est en plein dans les cordes de Tom Brady. Le quart des Patriots va encore une fois s’éclater, appuyé par un solide jeu au sol. Résultats, ne pariez pas contre les Pats, ils vont gagner.

Patriots 41 — Rams 37

Denis Poissant

Le Journal de Montréal

Tom Brady mérite toutes les louanges qui lui sont adressées, c’est une légende de son sport, rien de moins. Mais pour une deuxième année d’affilée, je choisis les adversaires des Patriots. Jared Goff connaîtra tout un match. Brady ? Aussi. Manquera juste le coup de baguette magique à la fin.

Rams 37 — Patriots 34

Charles-Antoine Sinotte

TVA Sports

Les Rams ont une meilleure attaque et une meilleure défense que les Pats, mais la Nouvelle-Angleterre va schématiser pour éliminer Gurley et forcer Goff à lancer. La pression défensive intérieure des Rams est incroyable, mais Brady dégaine en deux secondes.

Patriots 27 — Rams 21