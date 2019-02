Une pénurie de médecins dénoncée en réadaptation

Le manque de médecins à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec entraîne une détérioration des services aux blessés médullaires, dénonce une conseillère de chez Moelle épinière et motricité Québec.

L’organisme lance un cri du cœur à la ministre de la Santé, Danielle McCann, à la suite de la baisse importante de médecins œuvrant à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), notamment avec le départ à la retraite de deux médecins, la semaine passée.

Ils étaient dix et ils sont passés à trois. Deux médecins à temps plein et un médecin à temps partiel.

« Normalement, les médecins prennent treize patients chacun à leur charge. Maintenant, les deux “temps pleins” doivent en prendre vingt, et le “temps partiel”, huit », laisse tomber Lise Vachon, conseillère de chez Moelle épinière et motricité Québec au sein de l’IRDPQ.

Quinzaine de patients

Mme Vachon indique que la qualité des services a chuté, ce qui compromet grandement la réadaptation des patients.

« C’est important pour les blessés médullaires de commencer le plus vite possible leur réadaptation. C’est ainsi qu’ils ont le plus de chance de récupérer », fait-elle valoir.

Une blessure médullaire entraîne la paralysie totale ou partielle des membres et du tronc. Elle est la majorité du temps causée par un traumatisme, comme un accident de voiture ou une grave chute.

Pour l’heure, c’est près d’une quinzaine de patients qui sont hospitalisés dans les unités de soins du CHU de Québec qui doivent être transférés à l’IRDPQ et qui sont visés par des délais d’attente supplémentaires causés par cette situation.

« Il y a de la rétention de patients à l’hôpital de l’Enfant-Jésus. Ils ne sont pas équipés pour faire de la réadaptation comme on le fait, nous, à l’IRDPQ », poursuit la conseillère.

Ralentissements constatés

Mélanie Otis, porte-parole au CIUSSS de la Capitale-Nationale indique toutefois qu’un programme temporaire a été instauré dans les unités de soins du CHU de Québec afin de pouvoir donner des soins de réadaptation, « le temps que ça se stabilise à l’IRDPQ ».

Le directeur des services professionnels du CIUSSS de la Capitale-Nationale, le Dr François Aumond, admet que la situation n’est pas l’idéal à l’IRDPQ.

« Jusqu’à maintenant, les départs n’avaient pas affecté les accès à l’IRDPQ. Mais depuis deux semaines, on voit effectivement un ralentissement », concède-t-il.

Il indique qu’il y aura au moins deux nouveaux médecins d’ici l’été prochain, mais qu’il n’y en aura plus jamais dix, comme avant. « La durée des séjours à l’IRDPQ a diminué, avec le temps », explique-t-il. Il espère pouvoir redresser la situation au courant de l’année 2019.