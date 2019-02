15 choses que seules les célibataires à la Saint-Valentin vont comprendre

La Saint-Valentin approche à grands pas et pour certains célibataires, c’est le moment de l’année où ils s'enferment dans leur chambre et évitent à tout prix la fête de l'amour.

Bon ok, c’est légèrement exagéré. Reste que pour plusieurs célibataires, ce n’est pas une journée plaisante dans le calendrier de l’année. Et pourtant, en y réfléchissant bien, on se rend compte qu’être seule le 14 février, ce n’est VRAIMENT pas si mal.

Voici donc 15 choses que seules les célibataires à la Saint-Valentin comprendront:

1. L’argent dans votre portefeuille ne sert qu'à vous gâter

La Saint-Valentin peut coûter vraiment cher, et ce, juste pour se dire qu’on s’aime. Cette année, gardez votre argent pour des projets plus importants ou tout simplement pour vous gâter vous-même. Vous le méritez!

2. Vous n’avez pas à vous casser la tête pour trouver une activité originale et pas trop dispendieuse

Les couples cherchent toujours LA sortie parfaite pour cette soirée. Un casse-tête auquel vous n’avez pas à vous souciez.

3. Vous évitez de regarder vos réseaux sociaux ce soir-là parce les couples vous gossent ROYALEMENT

Chaque année, le 14 février devient le festival des photos de couples, de cadeaux et de dates sur Instagram et Facebook. Pourquoi ne pas fermer vos réseaux sociaux pour 24 h? Cette petite detox numérique vous fera le plus grand bien.

4. Vous vous consolez en vous disant que vous n’encouragez pas cette fête commerciale

Pourquoi existe-t-il une journée pour se dire que l’on s’aime? Ce n’est qu’une célébration pour dépenser sous le prétexte de l’amour.

5. Vous profitez de cette occasion pour vous réunir entre amies célibataires et fêter votre liberté

Être célibataire ne veut vraiment pas dire être seule. Vous avez des amies, alors pourquoi pas organiser une soirée de filles célibataires pour vous sentir moins seule, en plus de célébrer l’amour différemment.

6. ...ou au contraire, tout le monde est occupé et vous devez rester seule

Dites-vous que c’est une soirée comme les autres! Si vos amies sont occupées, prenez soin de vous. Un bon bain, un masque et un film et le tour est joué!

7. Vos proches se trouvent drôles en vous demandant qui est votre valentin(e) cette année

«Personne. Ça va aller à l’année prochaine, désolée!»

8. Vous n’avez pas à vous entasser avec d’autres couples dans un resto semi-chic beaucoup trop bondé

Avoir des conversations sérieuses et cutes un peu trop proche de deux inconnus qui se pognent, ce n’est pas fameux. Être seule > entendre les conversations malaisantes d’étrangers.

9. Vous pouvez rester chez vous en mou à écouter des films

Pas besoin de vous arranger: le confort se trouve dans votre pyjama!

10. Même si vous détestez cette fête, vous imaginez quand même que l’an prochain, vous aurez la chance de fêter l’amour accompagné...

Ce serait mentir de dire que vous n’y avez pas songé une seconde, soyons honnête.

11. Vous pourrez vous procurer des chocolats et des bonbons à rabais

Les rabais sur le chocolat, seul vrai point positif de la Saint-Valentin, on s’entend.

12. Vous vous réjouissez de ne pas contribuer aux clichés ambulants de la Saint-Valentin

Roses, cartes, chocolats, ourson en peluche... un peu quétaine, en effet. Cette année, ce sera verre de vino et rien d’autre!

13. Vous profitez de ce moment pour dire et montrer à vos proches que vous les aimez

Prenez un petit moment pour dire aux gens que vous aimez que vous tenez à eux, mais aussi plusieurs fois dans l'année, tsé. Pourquoi ne pas les gâter aussi, par le fait même?

14. Vous pouvez profiter de cette fête de l’amour pour aller en date

Si vous êtes game de vous prêter au jeu (et surtout, aucunement amer), c’est l’occasion parfaite pour vous laisser aller dans le jeu de la séduction. Qui sait, vous pourriez rencontrer votre âme sœur ce soir-là? Peut-être pas non plus, mais au moins, c’est divertissant et ça change les idées!

15. Vous profitez du prétexte de la Saint-Valentin pour sortir votre rouge à lèvres rouge, votre kit le plus cute et boire du champagne

Ce n’est pas parce que vous n’avez pas de date ce soir-là que vous ne pouvez pas vous mettre jolie pour vous-même. YAS!