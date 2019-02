5e Rang: un rôle vertigineux pour Maxime de Cotret

Lorsqu’il a lu la description du chasseur-ermite qu’il personnifie dans la série 5e Rang, Maxime de Cotret était convaincu que ce rôle n’était pas pour lui. Il avait l’impression que le personnage de Réginald Lacombe était un homme de 85 ans.

« Je me suis dit : quessé ça ? Il était, pour moi, un personnage en fin de vie, qui n’a plus rien à prouver et qui envoie promener tout le monde. Je n’ai pas cet âge-là et je n’y croyais pas », a-t-il lancé, lors d’un entretien.

Le comédien avoue qu’il se sentait très loin de cet homme, un ex militaire qui vit en marge et qui souffre d’un syndrome de choc post-traumatique.

Maxime de Cotret a passé des auditions pour deux rôles dans cette nouvelle série réalisée par Francis Leclerc et qui met en vedette Maude Guérin. Une première pour le personnage de Jean-Michel, et une autre, le lendemain, pour Réginald Lacombe.

Il a appris, un mois et demi plus tard, qu’il avait été choisi pour jouer ce chasseur-ermite qui vit de chasse et de pêche.

C’est en regardant les photos de ce qui était pour devenir sa cabane qu’il a commencé à y croire.

« J’ai vraiment pogné de quoi. Ça correspondait exactement à ce que j’aimerais posséder si j’avais envie d’avoir quelque chose dans le bois. Je pouvais très bien m’imaginer ne pas sortir de là et protéger cet espace », a-t-il expliqué.

Concentration

Le comédien qu’on a vu dans Marche à l’ombre et dans la série jeunesse Clash était aussi attiré par un personnage qui a plusieurs blessures. Des zones de jeu qu’il avait peu abordées jusqu’à maintenant.

« Il a été abandonné, il n’a plus de parents, il a vécu une rupture, il a fait l’armée et il revient avec un choc post-traumatique. Il est tout le temps confronté à accepter son sort et ça demande une force et une abnégation. C’est un homme qui souffre beaucoup. C’est vraiment intéressant de jouer ce type de personnage. C’est vertigineux et ça demande beaucoup de concentration », a-t-il dit.

Maxime de Cotret a fait des lectures afin de se documenter sur le choc post-traumatique. Il n’a pas été en mesure, toutefois, d’échanger avec des soldats qui sont aux prises avec ce syndrome.

« Il y a eu quelques semaines entre le moment où j’ai été confirmé dans le rôle et le début du tournage. Je n’ai pas eu beaucoup de temps. Mes lectures m’ont permis de connecter ça avec des choses qui sont en moi », a-t-il mentionné.

Durant sa jeunesse, le comédien a fait partie des cadets de la marine. Il a déjà chassé et tiré de la carabine sur des canettes.

« J’ai déjà attrapé, saigné, éventré et enlevé la peau de lièvres », a-t-il raconté.

Est-ce qu’il serait prêt à déguster un ragoût de castors, d’écureuils, de lièvres et de moufettes, comme l’a fait Réginald Lacombe lors du premier épisode de la saison ?

« Prochaine question », a-t-il lancé, en riant.

Maxime de Cotret sera de la nouvelle dramatique de Serge Boucher, dont le tournage débutera le 3 février et qui sera diffusée en exclusivité, cet été, sur ICI TOU.TV Extra.

Il sera aussi de retour sur le plateau de 5e Rang, en avril, si une deuxième saison est confirmée.