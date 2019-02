À dévorer dans quelques jours

Attendu en librairie le 7 février prochain, c’est notre premier vrai coup de cœur de l’année, l’Américaine Ann Patchett nous réservant une histoire de famille assez juteuse.

Pour Bert Cousins, il n’y a rien de pire que les fins de semaine.

Alors qu’il se promet chaque fois de passer un peu de temps avec ses trois jeunes enfants bruyants et sa femme encore enceinte, il finit toujours par craquer et bien avant midi, il a déjà filé au bureau. Par un beau dimanche de l’année 1964, toujours prêt à saisir n’importe quel prétexte afin d’échapper de nouveau à sa famille, il ira ainsi jusqu’à s’inviter à la fête de baptême de la petite Frannie Keating, même s’il en connaît à peine le père. C’est donc là qu’il croisera pour la première fois Beverly, la magnifique maman de Frannie, et qu’il en tombera éperdument amoureux.

Dans l’œil du cyclone

La suite de l’histoire n’étant pas racontée de façon linéaire, on apprendra vite qu’il y a eu plusieurs divorces et plusieurs déménagements, Bert Cousins et sa nouvelle épouse ayant notamment préféré quitter Los Angeles pour s’installer en Virginie. On découvrira aussi que pour les six enfants Cousins/Keating, les choses n’ont vraiment pas été faciles lorsqu’ils étaient obligés de cohabiter. Ils traverseront ainsi tant d’épreuves ensemble qu’à l’âge adulte, Frannie commettra l’erreur d’en confier quelques-unes au célèbre écrivain qui, après avoir avalé quelques whiskys au comptoir du bar chic où elle travaille, boira surtout ses paroles dans l’intention d’en tirer un futur best-seller.

Un roman qui pourrait tour à tour être qualifié de superbe, poignant et accrocheur. Bref, un roman à côté duquel il serait vraiment très dommage de passer.

Frissons garantis

Munich

Dans La part de l’autre, publié il y a déjà près de 20 ans, Éric-Emmanuel Schmitt a imaginé ce qui serait arrivé si Hitler n’avait pas été recalé à l’École des beaux-arts de Vienne.

Dans ce thriller-ci, l’auteur du best-seller Fatherland a plutôt imaginé ce qui serait arrivé si le premier ministre Neville Chamberlain avait négocié autrement les accords de Munich et si la résistance avait réussi à tenir tête à Hitler. On sera ainsi directement transporté en septembre 1938, le Führer venant d’annoncer dans un discours officiel qu’il allait bientôt attaquer la Tchécoslovaquie afin d’annexer au Reich les Sudètes, une région essentiellement peuplée d’Allemands et qui, jusqu’en 1918, était sous souveraineté germanique.

L’Histoire en marche

En attendant que Chamberlain aille rencontrer Hitler à Munich, deux hommes tenteront eux aussi d’éviter la nouvelle guerre mondiale qui se profile à l’horizon : Hugh Legat, le secrétaire personnel de Chamberlain, et Paul von Hartmann, l’un des diplomates œuvrant au sein du ministère des Affaires étrangères allemand. Amis de longue date – ils ont tous deux étudié à Oxford –, ils tendront en effet vers ce noble objectif même s’ils appartiennent désormais à deux camps diamétralement opposés.

Une page d’histoire révélée dans ses moindres détails et qui, en plus d’être fort instructive, est ici très divertissante.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Rendez-vous avec le mystère

Avec ce troisième tome de la sympathique série policière Les détectives du Yorkshire, on retourne une fois de plus à Bruncliffe, un petit village du Yorkshire qui est très loin d’être aussi tranquille qu’il n’en a l’air. La preuve ? En tentant de retrouver un vieux certificat de décès, Samson O’Brien sera ce coup-ci amené à enquêter sur bien d’autres affaires louches. À lire avec une grande tasse de thé et quelques scones !

Les mystères de Pittsburgh

C’est le tout premier roman de Michael Chabon, soit celui qu’il a écrit en 1987 dans le cadre de son mémoire de maîtrise. À l’époque, on en avait particulièrement apprécié la lecture et en le relisant aujourd’hui en version de poche, on a eu envie de partager avec tous ce coup de cœur vintage racontant l’éducation sentimentale d’un étudiant de l’université de Pittsburgh.

Yogalicieux

Depuis quelques années, ce ne sont pas les livres de recettes mettant le gluten à l’index qui manquent ! Écrit par une pro du yoga, celui-ci nous propose toutefois de manger le plus sainement possible sans avoir à faire plein de sacrifices. Pad thaï, salade crémeuse, chips à l’ail, sushis végétariens, burgers de portobello, milk shake coco-chocolat ou crêpes à la banane figurent ainsi au menu.

Au cœur du caca

Un sujet dont on n’entend pas souvent parler, mais qui est ici examiné sous toutes ses coutures. Grâce à cet amusant petit livre qui se lit comme un manga (de droite à gauche), on apprendra en effet absolument tout ce qu’il y a à savoir sur les matières fécales, de leur cycle dans les intestins à ce qu’elles révèlent sur notre état de santé.