Au coeur de la controverse, Maroon 5 livre un spectacle de mi-temps très ordinaire

Comme à chaque année, plusieurs dizaines de millions de Nord-Américains ont passé leur dimanche soir devant une télé.

Certains ont passé une belle soirée, d’autres moins.

Mais ce qui est sûr, c’est qu’environ cent millions de téléspectateurs ont été témoins d’une performance d’une quinzaine de minutes du groupe Maroon 5.

Est-ce que le groupe a été en mesure de prouver qu’il méritait réellement le privilège de jouer devant une aussi grande foule?

La réponse courte: non.

Avant d’élaborer, permettez-nous une petite mise en contexte.

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl n’a pas toujours été la méga production qu’on connaît aujourd'hui.

Pour les 25 premières éditions de l’événement, le spectacle était confié à des troupes de danse, des fanfares d’équipes universitaires, et une fois de temps en temps, des has been comme Chubby Checker se pointaient. Pas de quoi s'énerver le poil des jambes.

Mais à partir du début des années 90, ce fut une tout autre histoire. En 1993, la présence de Michael Jackson au Super Bowl XXVII a fait bondir les cotes d’écoute.

À partir de ce moment, la NFL a maintenu un effort constant afin d’attirer également les non-admirateurs de football avec le désormais fameux «Halftime Show».

Au cours des décennies suivantes, d’énormes noms comme Beyoncé, U2, Lady Gaga, Phil Collins, Paul McCartney, Madonna, Tom Petty, Katy Perry, Bruce Springsteen et The Rolling Stones ont tous eu la chance d’occuper le poste tant convoité.

Après ce feu roulant de grandes pointures de la musique, plusieurs mélomanes ont été surpris d’apprendre que c’était Adam Levine et sa troupe qui allaient assurer la relève cette année.

Il faut donc savoir que selon plusieurs sources, de nombreux artistes, dont Rihanna et Pink, auraient refusé de participer aux célébrations entourant l'événement sportif le plus attendu de l’année en soutien à Colin Kaepernick.

Si vous n’êtes pas au courant du cas Kaepernick, lisez ceci.

C'est donc dans ces circonstances que Maroon 5 a joué au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta ce soir.

Maintenant, pour revenir à notre question initiale, est-ce que le groupe a été en mesure de prouver qu’il méritait réellement le privilège de jouer devant une aussi grande foule?

Non.

Maroon 5 nous a rappelé que bien qu’il est capable de nous livrer des chansons entrainantes, ce groupe n’a rien pour rivaliser avec les groupes et artistes qui ont occupé cette scène les années précédentes (sauf peut-être celui de l’an dernier).

On a eu droit à une setlist prévisible et sans surprises qui avait comme seuls points forts les apparitions de deux rappeurs, Travis Scott et Big Boi.

En effet, la présence sur scène de ce dernier nous a vraiment fait rêvé de ce qu’un spectacle de la mi-temps de Outkast aurait pu être. Ça aurait été si beau.

Mais non, presqu’aussitôt que Big Boi est arrivé, il est reparti, nous laissant seul avec le frontman du groupe qui devenait de moins en moins vêtu au cours des chansons.

Les jeux de lumières et de pyrotechnie et la nudité partielle n’ont pas été assez suffisants pour nous faire ignorer le manque de charisme flagrant d’Adam Levine. Trop de contenant, pas de contenu.

Après une douzaine de minutes, le logo de Pepsi est apparu à l'écran et c’était la fin.

Les membres de Maroon 5 nous ont livré le strict minimum d’effort. Ils étaient sur scène à l’heure et ils ont fait ce qu’ils avaient à faire sans offusquer personne.

Après le show assez ordinaire de Timberlake de l’an dernier et maintenant celui de Maroon 5, ils semble être le temps pour la NFL de revoir les shows de la mi-temps.