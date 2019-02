Brochu et Brenneman sixièmes au monde

Baptiste Brochu et Carle Brenneman ont obtenu le meilleur résultat canadien dimanche à l’épreuve par équipe de snowboard cross des Championnats du monde à Solitude, en Utah.

Brochu, de Saguenay, et Brenneman, de Comox (C.-B.), ont conclu au sixième rang. Ils ont fini deuxièmes de la petite finale. «Nous avons fait de belles courses dans des conditions difficiles», a dit le Québécois.

Plus tôt, dans les quarts de finale, le duo canadien a pris la tête de son groupe. Toutefois, le vent a tourné à leur demi-finale où ils ont terminé quatrièmes.

«Je pense que nous avons super bien fait, mais nous avons eu un peu de malchance avec une chute de Carle en demi-finale en raison d'un accrochage sur le dernier saut», a ajouté l’athlète de 24 ans.

Éliot Grondin, de Sainte-Marie, et Meryeta Odine, de Prince George (C.-B.), pointent quant à eux au dixième échelon. Ils ont été stoppés dans les quarts de finale lorsqu’ils ont fini au troisième rang de leur vague.

Les Américains Mick Dierdorff et Lindsey Jacobellis ont été sacrés champions du monde. Les Italiens Omar Visintin et Michela Moioli ont mis la main sur l’argent alors que les Allemands Paul Berg et Hanna Ihedioha sont montés sur la troisième marche du podium.