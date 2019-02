Comme les Ricains!

En début de soirée, je ferai comme feront sans doute de très nombreux lecteurs : je vais m’asseoir devant la télé pour manger des ailes de poulet, boire de la petite bière claire et regarder le Super Bowl.

Contrairement aux autres matchs de football que j’ai regardés cette saison, toutefois, je ne porterai pas mon beau jersey chanceux des Saints de La Nouvelle-Orléans, l’arbitrage en finale d’association ayant volé mon rêve de championnat. (J’ai manqué la partie parce que j’étais en voyage, en plus. Je suis sûr que ça leur a porté malheur !)

Le beau jeu

Je ne suis pas un grand connaisseur de football. Pas comme certains lecteurs et plusieurs collègues du Journal, en tout cas, qui entretiennent une connaissance aussi pointue qu’impressionnante de ce sport complexe, aux multiples statistiques et à la culture si particulière.

N’empêche, j’aime le beau jeu, les retournements constants de situation, les moments dramatiques qui finissent immanquablement par arriver. J’aime voir le joueur qui en a plaqué un autre lui tendre la main pour l’aider à se relever.

Un rendez-vous

C’est fou, quand même. Ce soir, près d’un Américain sur deux regardera au moins une fois la diffusion, peut-être pour le spectacle de la mi-temps. C’est près d’un Canadien sur six qui fera la même chose, et un Québécois sur quatre. Nous sommes encore plus américains que nos voisins anglophones !

Parce que c’est beaucoup ça, cet événement, une célébration de tout ce qu’il y a de plus américain, la vraie fête nationale. Plus de journalistes attitrés que pour une soirée électorale, les pubs savamment étudiées, la bière et la malbouffe. Une fois par année, pour plusieurs, on s’amuse à jouer aux Ricains, même si on aime plus ou moins le football. Dans certaines familles, c’est un rendez-vous incontournable !

Pourquoi bouder son plaisir, alors ? Et pourquoi ne pas mettre mon beau chandail noir et or quand même, tant qu’à y être ?

En espérant juste que les Patriots ne gagnent pas !