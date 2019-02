Dans nos archives: Brooke Shields vole la vedette au Carnaval

Peu de temps après le couronnement de la reine Isabelle Boutin, l’actrice Brooke Shields a volé la vedette lors du 34e Carnaval de Québec, le 4 février 1988.

« Isabelle, reine parmi les stars » titrait Le Journal à l’époque en référence à la brunette de 22 ans, devenue ensuite animatrice de télévision.

Parmi la douzaine de célébrités de Hollywood invitées pour la fête hivernale, on retrouvait outre Brooke Shields, Carrie Fisher, princesse Leia de Star Wars, et Margaux Hemingway, petite-fille d’Ernest Hemingway.

Controverse

Le public chuchotait même que le passage de l’actrice à Québec soulevait un peu la controverse parce que sa beauté portait ombrage à la reine. Elle avait notamment participé au Bal de la Reine, au Centre des congrès.

« Je ne veux pas être prétentieuse, mais c’est parfois difficile pour moi de supporter tous ces regards. Ça me rend timide », a expliqué la coqueluche du Carnaval.

Photo d'archives

L’actrice américaine, aujourd’hui âgée de 53 ans, se disait emballée par la gentillesse des gens de Québec. La « Célébrité Pepsi » avait aussi surpris tout le monde avec un français impeccable appris à l’école. Toujours accompagnée de sa mère, la jeune femme avait aussi fait l’éloge des restaurants de la région.

Selon elle, Québec possédait quelques-unes des meilleures tables au monde. « Vos restaurants sont merveilleux ! » avait-elle lancé, en promettant également de se rendre skier au mont Sainte-Anne.

Toujours active

Une trentaine d’années plus tard, après deux mariages et deux enfants, l’actrice n’a jamais cessé de tourner au cinéma et à la télévision, menant parfois plusieurs projets par année.

Brooke Shields a été mariée durant deux ans au champion de tennis Andre Agassi. On raconte qu’elle a toujours refusé les avances de son ami d’enfance Michael Jackson.

- Texte et recherche : Jean-François Racine et Stéphane Doré