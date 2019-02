Donner au suivant: un coup de pouce

Depuis six ans, l’Orchestre de l’Agora et son jeune chef Nicolas Ellis ont remis pl us de 40 000 dollars à des organismes de charité et plus de 100 000 dollars en bourse, à de jeunes musiciens. Il convient de souligner ces faits et gestes salutaires pour tous ces jeunes qui espèrent un jour, représenter le Québec sur la scène internationale et bien entendu, poursuivre leur carrière. Les 7, 8 et 9 février à l’espace NomadNation (129, rue van Horne), le chef Nicolas Ellis va donc retrouver son orchestre ainsi que l’atelier lyrique de l’opéra de Montréal pour la présentation de La tour d’écrou.

Un opéra fantastique

Ce qui était une nouvelle de l’écrivain américano-britannique Henry James est devenu sous la plume du compositeur Benjamin Britten, un opéra en 1954. À la manière des romans gothiques des années 1850-1900, vous découvrirez une saga familiale, à travers le journal d’une gouvernante. Si vous êtes familier avec les œuvres d’Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant (Le Horla), Oscar Wilde (Le portrait de Dorian Gray) ou Les récits fantastiques de Théophile Gauthier, cet opéra vous donnera quelques sueurs froides.

3 soirs pour une très bonne cause.