Encore dans le coup à 43 ans

PARK CITY, Utah | Le Québec compte sur des habitudes immuables : ses taxes et ses impôts, son sirop d’érable et Jasey-Jay Anderson, qui compétitionne en snowboard.

À deux mois de fêter ses 44 ans, Anderson se trouvait dimanche à Park City, où il participe à ses dixièmes championnats du monde.

La lourde neige qui tombait avait causé l’annulation des entraînements en prévision de l’épreuve de slalom géant en parallèle d’aujourd’hui, mais cet imprévu n’a pas bouleversé son humeur, et son humour encore moins, comme on a pu le constater quand on lui a fait remarquer qu’il était toujours là à son âge.

« Ben oui. Je ne suis pas un fantôme ! »

« Pas ici pour regarder la course »

On se surprend encore de le voir au haut d’un parcours, parfois aux côtés de concurrents qui pourraient être ses fils. S’il y est encore, c’est parce qu’il a réalisé des scores qui le positionnent parmi les quatre meilleurs Canadiens.

Sa 17e place à une Coupe du monde en Italie, à la mi-décembre, lui a suffi pour se joindre à l’équipe des épreuves alpines à ces mondiaux, en compagnie des Québécois Sébastien Beaulieu et Arnaud Gaudet, et de l’Ontarien Darren Gardner.

Il doit aussi être encore dans le coup puisqu’il a gagné une Coupe du monde pas plus tard qu’en janvier 2018, en Bulgarie. À 42 ans. Après quatre titres de champion du monde, dont son premier obtenu en 2001, il se permet même d’en reluquer un autre, soit dans son épreuve fétiche du slalom géant de dimanche, soit dans celle en slalom de mardi.

« Je ne viens pas ici juste pour regarder la course. Je suis venu ici avec le meilleur équipement que j’ai et les meilleures données que j’ai pour pouvoir performer. Ensuite, c’est une question d’ajustement », projette le résident de Lac-Supérieur, qui consacre notamment sa vie peu banale à l’élevage de sangliers.

Une année à la fois

Fabricant de planches à neige, Anderson ne cache pas que sa carrière de compétiteur sur la scène internationale lui sert de meilleur laboratoire pour tester et raffiner ses produits. Il dit aussi apprécier la « culture positive » instaurée par les nouveaux dirigeants de Canada Snowboard, où « on sent plus de respect » pour sa discipline alpine.

Sa liste de réussites l’autoriserait pourtant à s’arrêter : six Jeux olympiques, dont ceux de Vancouver, où il a remporté une victoire dramatique ; quatre titres de champion du monde ; 260 départs, 63 podiums et 28 victoires en Coupe du monde.

« Une année à la fois. Je vais vous le dire cet été », répond-il quand on lui demande combien de temps encore il poursuivra cette carrière unique.

« J’adore encore faire du snowboard. Beaucoup. J’aime les entraînements. Le développement de mon équipement m’a redonné le goût de continuer », dit-il.

« Si je devais arrêter demain, ce serait bien correct parce que j’ai accompli tout ce que j’avais à accomplir. Je n’aurais aucune amertume. Je veux arrêter quand la nature des choses va me dire que c’est assez. Ça va être dur parce que, quand tu as fait la même routine toute ta vie, c’est difficile à briser. Mais je ne serai pas malheureux. »