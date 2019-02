Et que ça chauffe !

Travailler, faire du sport ou participer à des événements en plein air pendant l’hiver peut représenter tout un défi, en raison du froid parfois très mordant. Lors de ces journées glaciales, porter des vêtements chauffants contribuera à vous garder au chaud.

Photo courtoisie, Home Depot

Pour une froide journée de travail plus confortable, portez le manteau matelassé DEWALT (Lithium 20VMAXXR) offrant quatre zones chauffantes et différents réglages de la chaleur, en plus de résister à l’eau et au vent, puis d’empêcher le froid de pénétrer. 259 $, homedepot.ca

Photo courtoisie, Home Depot

Cette veste Milwaukee Tool rouge (batterie M12 Redlithium) possède des éléments chauffants en fibre de carbone qui distribuent trois niveaux de chaleur à l’avant et à l’arrière, tandis que sa fonction Quick-Heat crée la chaleur très rapidement.179 $ ou 189 $, homedepot.ca

Photo courtoisie, Latulippe

Sous-gants chauffants de marque Pèlerin proposant trois niveaux de chaleur, une autonomie pouvant aller jusqu’à huit heures et une batterie rechargeable de 700 à 750 fois. 179,95 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

En plus de décongeler les doigts, ce réchauffe-mains alimente les appareils électroniques et éclaire votre chemin. Sa pile au lithium-ion de 6000 mAh a une autonomie de huit heures. 69,50 $, mec.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Mitaines Therm-ic en cuir avec membrane imperméable et respirante, fermeture éclair, cordon de serrage et bracelet souple, suggérant trois niveaux de chaleur et une autonomie de dix heures, incluant des piles au lithium-ion et un chargeur USB. 439,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

Les bas Heat Sock 5.0 gardent les pieds en chaud grâce à leurs deux éléments chauffants et à leurs deux blocs-piles rechargeables (fixés sur chaque bas) d’une autonomie de 3,5 à 14 heures. La chaleur (42, 52 ou 60 ºC) peut être réglée à distance. 390 $, mec.ca

Photo courtoisie, Latulippe

Chaussettes Therm-ic réchauffant les pieds jusqu’à 16 heures, fonctionnant avec des batteries S-Pack 1400 Bluethoot, pour gérer à distance, à l’aide d’un téléphone intelligent, le degré de chaleur. 349,95 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Sports Experts

Ensemble de semelles chauffantes Thermi-ic Powerpack Supermax Classic procurant jusqu’à 14 heures de chaleur dans vos bottes et fonctionnant à l’aide de batteries rechargeables Ni-MH. 209,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Latulippe

Sous un manteau d’hiver, cette veste Flambeau fournit de la chaleur pendant deux à quatre heures, selon l’intensité (3) choisie. Sa batterie 1 7,4 V Lithium-ion peut être rechargée plus de 2000 fois. 132,96 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Home Depot

Sur un chantier extérieur cette veste Milwaukee M12 AXIS garde les femmes loin des frissons en créant de la chaleur rapidement, alors que ses éléments chauffants (batterie Redlithium M12) offrent trois degrés de chaleur à la poitrine, au dos et aux épaules. 249 $, homedepot.ca