Expulsé après avoir vécu plus de 50 ans au pays

LAVAL | Les jours sont comptés au Canada pour un résident de Laval d’origine italienne au pays depuis 53 ans, qui doit être expulsé vers l’Italie à la fin du mois en raison d’un crime qu’il a commis il y a plusieurs années.

TVA Nouvelles a appris que Michele Torre, âgé maintenant de 67 ans, devra quitter le pays le 28 février en vertu d’un ordre de renvoi des autorités canadiennes. Malgré qu’il vive au Canada depuis plus de 50 ans, M. Torre ne détient pas la citoyenneté canadienne.

Son expulsion survient quelque 25 ans après sa condamnation dans une affaire de trafic de drogue. M. Torre avait été condamné à la prison en 1996 pour complot d’importation de cocaïne pour le clan Cotroni.

En entrevue dimanche matin à sa résidence lavalloise en compagnie de sa fille Nellie, Michele Torre, bouleversé par ce qui lui arrive, a supplié le ministre de l’Immigration, à Ottawa, Ahmed Hussen, d’annuler son renvoi.

«J’ai ma femme qui est malade. J’ai trois enfants, six petits-enfants. Toute ma famille est ici. S’ils m’avaient dit ça il y a 20 ans, mes enfants n’étaient pas mariés, on aurait pu faire des démarches, mais aujourd’hui, il faut que je parte tout seul. Où est-ce que je vais aller à 67 ans, maintenant? Toute ma vie s’est bâtie au Canada.»

«Ils ne détruisent pas juste moi; ils détruisent une famille au complet», a dit M. Torre.

Il a souligné que rien ne l’attend en Italie, son pays d’origine qu’il a quitté à l’adolescence. Il a bien une sœur et un frère en Italie, mais les deux, âgés, ont de graves problèmes de santé.

«Ce n’est pas humain», a ajouté M. Torre, disant que depuis 1996 il avait gardé la paix et mené une vie rangée avec sa famille. «Depuis 1996 [...] j’ai toujours travaillé.

J’ai travaillé dans la cuisine pendant 20 ans comme cuisinier et là, maintenant, j’ai une petite entreprise de rénovation.»

Il a dit également qu’il aide les plus démunis depuis longtemps, faisant du bénévolat auprès d’un organisme d’entraide du quartier Vimont-Auteuil, à Laval.

Concernant sa femme qui est malade, il affirme qu’elle dépend énormément de lui, notamment pour ses différents rendez-vous médicaux. Être séparé ainsi de sa femme, avec qui il est marié depuis 45 ans, est inhumain, a-t-il insisté pour dire durant l’entrevue.

«Ça nous frappe complètement comme un accident, a de son côté affirmé sa fille Nellie à la caméra de TVA Nouvelles, dimanche. Tu n’as pas la chance de respirer.

C’est [comme] un accident mortel pour toute la famille. [On ne peut pas] arrêter le camion qui nous frappe.»

Son avocat multiplie les démarches pour faire renverser le processus

L’avocat de Michele Torre, Stéphane Handfield, a déjà fait des démarches auprès des autorités pour faire renverser le processus de renvoi.

Il a expliqué à TVA Nouvelles, dimanche, qu’il a fait une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale la semaine dernière, ainsi qu’une demande d’intervention ministérielle auprès du ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, et de celui de la Sécurité publique, Ralph Goodale.

Cette semaine, mardi, il compte aussi intervenir auprès de l’agent d’exécution de renvoi à l’Agence des services frontaliers du Canada afin de faire infirmer la décision et stopper le processus d’expulsion de M. Torre, dont les problèmes ont commencé lorsqu’il a été l’objet d’un premier ordre de renvoi en 1994.

Me Handfield a qualifié la situation de son client d’inacceptable.

«On se souviendra qu’il y a deux ans, compte tenu de son degré d’intégration au Canada, compte tenu de ses liens familiaux avec le Canada [...] – et il faut dire que son épouse est gravement malade [...], le ministre a décidé d’intervenir et de lui accorder un permis de séjour temporaire, justement en évaluant tous ces critères», a-t-il expliqué à la caméra.

Me Handfield dit avoir de «la difficulté à comprendre comment, deux ans plus tard, un agent peut décider de revenir en arrière et lui-même conclure que tous les éléments qui avaient été pris en considération par le ministre en 2016 ne sont plus pertinents pour accorder le renouvellement de ce permis de séjour temporaire».

Selon l’avocat, son client n’a pas eu d’autres accusations contre lui depuis le milieu des années 1990 et ne constitue pas une menace pour la société. «S’il constitue une menace à la société canadienne, et bien, c’est en 1996 qu’on aurait dû intervenir et de l’expulser à ce moment-là et non pas attendre 20 ans plus tard.»

