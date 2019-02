FERMONT | Un mordu d’événements sportifs profite de son horaire de rotation pour se rendre dans les stades sportifs et les arénas du Canada et des États-Unis.

David Beauvillier aime encourager le Canadien de Montréal à l’étranger ou encore participer à des fêtes d’avant-partie (tail gate party), entouré de fans de football.

L’homme de 30 ans agit comme technicien en électrodynamique au Mont-Wright de Fermont (mine de fer) depuis sept ans. Il est en poste 14 jours consécutifs et travaille 12 heures par jour.

Quatre événements par année

Cet horaire lui permet ensuite de prendre congé les 14 jours suivants.

Environ quatre fois par année, il quitte son condo de Trois-Rivières pour participer à des événements sportifs de soccer, de baseball, de football et de hockey. En sept ans, il a visité 20 stades et arénas.

« Je rêvais de pouvoir me promener dans tous les stades. Grâce à cet horaire, je peux le faire, dit-il. Je pars seul et je m’amuse. »

Le trentenaire gagne environ 40 000 $ brut de plus par année que des techniciens qui exercent le même travail que lui ailleurs au Québec, « en bas » comme on dit dans le Grand Nord.

« On ne se le cachera pas, en plus de l’horaire que j’apprécie de plus en plus, c’est aussi grâce au salaire que je suis capable de partir, dit-il. Ce sont des voyages qui coûtent cher. »

Premières rangées

Photo courtoisie, David Beauvillier

Ce mordu de sports professionnels profite de ses pauses au travail pour planifier ses voyages sur internet. Il compare toujours les prix et vérifie les aubaines.

Ce magasinage en ligne lui permet d’obtenir le meilleur billet. Son critère : être quelque part dans les 20 premières rangées.

Sa dernière escapade lui a coûté environ 2000 $. Elle compte parmi ses préférées. Il s’agit d’un voyage de cinq jours, durant lequel il a assisté à trois événements sportifs :

le Canadien de Montréal à Pittsburgh le vendredi soir ;

les Browns de Cleveland contre les Ravens de Baltimore au FirstEnergy Stadium (football) le dimanche après-midi ;

les Indians de Cleveland contre les Astros de Houston au stade Progressive Field (baseball) le lundi soir.

Cleveland mon amour

Parmi toutes les villes où David Beauvillier s’est rendu, celle qu’il préfère est Cleveland. Il l’a visitée à trois reprises.

« C’est petit pour une ville américaine, dit-il, mais tout le monde capote sur le sport. Je me reconnais à travers eux. J’avais toujours rêvé d’aller voir le football là-bas. »

Ce qu’il aime le plus

Les longs congés et le salaire.

Ce qu’il aime le moins