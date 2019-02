«J’avais hâte de jouer en prolongation» -Drouin

Jonathan Drouin a choisi la meilleure des façons pour regagner la confiance de Claude Julien en prolongation. Il a marqué le but décisif.

« J’avais un peu hâte de jouer en prolongation. C’est toujours agréable de sauter sur la glace à trois contre trois, il y a plus d’espace. J’ai pris de la vitesse et j’ai réussi à marquer. Cette victoire fait du bien, surtout qu’on ne jouait pas très bien pour les premières minutes de la troisième. »

– Jonathan Drouin

Victor Mete a imité Josh Gorges en se transformant en homme de caoutchouc. En première période, le petit défenseur a mal encaissé une mise en échec de Milan Lucic. Il a atterri dans la bande tête première et son cou a plié d’une drôle de façon. Mete a toutefois passé le protocole des commotions cérébrales et il était de retour à son poste en deuxième période.

« Je me sentais correct, mais le médecin me disait de rester immobile sur la glace. J’ai passé des tests en effectuant plusieurs mouvements. Il n’y avait rien d’anormal. C’est probablement la première fois que je me fais frapper d’une aussi mauvaise façon dans la LNH. »

– Victor Mete

Connor McDavid a rappelé une règle d’or après la rencontre en décrivant le but vainqueur de Jonathan Drouin.

« Tu ne veux pas donner à un joueur talentueux comme Drouin autant de temps et d’espace. Il avait pratiquement un tour de patinoire d'élan. On lui a donné beaucoup de temps et il a fait un beau jeu. »

– Connor McDavid