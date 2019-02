Kotkaniemi en constante progression

Claude Julien a confié plus de responsabilités à Jesperi Kotkaniemi. Le Finlandais est depuis les trois dernières rencontres au cœur de la relance du jeu en supériorité numérique avec une place au sein de la première vague.

Il n’y a pas juste sa place au haut des cercles en avantage numérique qui ressort. Face aux Oilers d’Edmonton, Kotkaniemi a dépassé la barre des 17 minutes pour une première fois depuis ses débuts dans la LNH.

« De la façon qu’il joue, c’est important pour moi de lui trouver du temps de jeu, a noté Julien. Mais pour être honnête, je dois encore faire attention pour ne pas l’envoyer contre les gros trios de l’autre équipe. C’est juste d’être prudent. »

« Il est un joueur spécial. Nos recruteurs ont effectué tout un travail pour dénicher ce joueur. Je ne crois pas qu’il était aussi haut sur les différentes listes des meilleurs espoirs. Il a des habiletés remarquables. Depuis le début de la saison, il s’améliore constamment. Il est aussi plus fort. Sa courbe de progression est incroyable. À ce moment de l’année, il y a des recrues qui commencent à s’effacer, mais c’est le contraire pour lui. »

Kotkaniemi a marqué son huitième but de la saison contre la bande à Connor McDavid. En troisième période, il a surpris son compatriote Mikko Koskinen avec un tir du revers dans le haut du filet. Le troisième choix au total lors du dernier repêchage a terminé la rencontre avec dix tirs tentés, dont quatre qui ont atteint la cible.

« On veut qu’il lance plus souvent, a précisé Julien. En début de saison, il forçait parfois des jeux et il ne voulait pas être gourmand. Il prend de meilleures décisions dernièrement. J’ai aimé la façon dont il a géré son but, il a démontré une belle patience pour ramener la rondelle. »

Domi et la gestion des émotions

Max Domi a inscrit son 17e but de l’année. Il a aussi récolté sa 30e passe sur le but égalisateur de Kotkaniemi. Avec deux points, le fils de Tie a maintenant 47 points cette saison, deux de plus que sa production totale en 82 matchs l’an dernier avec les Coyotes de l’Arizona.

« Pour moi, ça ne veut rien dire, a lancé Domi après la rencontre. Je veux simplement aider l’équipe à gagner et jouer un rôle important. Les chiffres n’ont pas d’importance. Mais la victoire, oui. »

S’il n’y a aucun doute que Domi a contribué à changer l’image du Canadien, il devra aussi retenir certaines leçons. Contre les Oilers, Domi a placé son équipe dans le trouble avec deux mauvaises punitions. En troisième période, il a fait une clé de tête à Leon Draisaitl.

« Max n’est pas le seul qui doit mieux gérer ses émotions, a précisé Julien. Quand il reste concentré, il est un très bon joueur. Mais quand un autre joueur rentre dans sa tête, il peut se faire mal à lui-même, mais aussi à l’équipe. Il ne doit pas traverser la ligne. »