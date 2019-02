La plus grande tragédie de l’histoire de la musique moderne avait lieu il y a 60 ans

Le 3 février 1959, le petit avion dans lequel prenaient place Buddy Holly, Ritchie Valens et The Big Bopper s’est écrasé près de Clear Lake, une petite municipalité au nord de l’Iowa, tuant sur le coup tout le monde à bord.

Dans les douze mois précédant l’accident, les trois artistes avaient vendu au total plus de dix millions d’albums. Pour les années 1950, c’était assez considérable.

En plus de nous enlever trois des musiciens les plus importants de l’histoire moderne, l’écrasement du Bonanza a eu des répercussions sur les carrières de nombreux autres artistes.

Voici comment cet événement tragique a affecté 4 artistes ou groupes:

Don McLean

Les événements du 3 février 1959 ont ébranlé un jeune camelot de 14 ans. Don McLean rêvait d’être musicien et a vécu difficilement la perte de trois de ses idoles. Douze ans plus tard, il allait enregistrer une chanson relatant ses expériences personnelles face à la tragédie. American Pie allait devenir une des chansons les plus importantes de l’histoire des États-Unis.

Weezer

Le 7 septembre 1994 (le jour du 58e anniversaire de Buddy Holly), le groupe américain Weezer faisait paraître son deuxième simple Buddy Holly dans lequel Rivers Cuomo note sa ressemblance physique avec le chanteur décédé 35 ans plus tôt. La pièce, avec l’aide du fantastique vidéoclip réalisé par Spike Jonze, allait faire de Weezer l’une des figures importantes du rock alternatif des années 1990.

Los Lobos

En 1987, quand est venu le temps d'immortaliser sur pellicule la courte vie de Richie Valens, une tâche importante a été confiée au groupe californien Los Lobos: celle de recréer l’iconique chanson La Bamba pour le film. La version de Los Lobos a passé quatre semaines en première position du Billboard Hot 100 et a aidé à faire connaître le groupe du grand public. En 2015, Los Lobos était même en lice pour être intronisé au Rock and roll Hall of Fame.

Waylon Jennings

Avant de devenir une des personnalités qui allait définir le son du outlaw country, Waylon Jennings était bassiste pour le groupe de Buddy Holly. Il était d’ailleurs censé être sur le même avion que Buddy Holly avant de décider de plutôt laisser sa place au Big Bopper. Selon la légende, avant de quitter Buddy Holly pour la dernière fois, Waylon Jennings aurait lancé à la blague: «J’espère que ton avion s’écrase.» «Frôler la mort» aurait poussé Jennings à mener une carrière solo.