Le rayon des craquelins se diversifie plus que jamais. Les variétés aromatisées sont de plus en plus populaires. Cette semaine, les craquelins au fromage sont au banc d’essai.

► Notre analyse

10 sortes de craquelins au fromage ont fait l’objet de ce banc d’essai. Le produit devait être étiqueté comme craquelin et non comme croustille. La portion de référence est de 19 à 21 g, soit entre 4 et 19 craquelins selon les marques.

Chaque portion fournit :

Entre 80 et 100 calories

Entre 1 et 4,5 g de lipides (0 à 1 g de gras saturés)

Entre 75 et 210 mg de sodium

Entre 12 et 17 g de glucides

Entre 0 et 2 g de fibres

Entre 0 et 2 g de sucres

Entre 1 et 2 g de protéines

Les meilleurs choix

Photo Chantal Poirier

Les craquelins de la marque Triscuits se démarquent du lot pour plusieurs raisons. Ils figurent parmi les plus faibles en gras et en sodium du banc d’essai. Sources de fibres (2 g par portion), ils sont les seuls du banc d’essai à être constitués de blé entier. Leur liste d’ingrédients, dépourvue d’additifs, est aussi une valeur ajoutée significative.

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

Si tous les craquelins au fromage Triscuits sont intéressants, la saveur Quatre fromages et herbes remporte la palme. Avec 75 mg de sodium, c’est la moins salée du lot. Affichant 2,5 g de gras (0,3 g de gras saturés), ils sont assurément un bon choix. Les saveurs Gouda fumé et Fromage romano et miel comptent aussi parmi les bonnes options.

Photo Chantal Poirier

Les craquelins de riz à saveur de fromage Irrésistibles ont aussi su se différencier par leur faible apport en lipides (1 g), l’absence de gras saturés et la 2e plus faible concentration en sodium (85 mg). On aurait toutefois préféré une liste d’ingrédients beaucoup plus épurée (on note la présence de phosphate de sodium, citrate de sodium, acide acétique, acide lactique, dioxyde silicium).

► En collation

Photo Adobe stock

Nos meilleurs choix de craquelins au fromage peuvent constituer une bonne collation si on les accompagne d’une source de protéines. On peut aussi opter pour un bon craquelin (Triscuits faible en sodium par exemple) et ajouter un morceau de fromage à moins de 20 % de m. g. pour une collation encore plus rassasiante (4 craquelins originaux [20 g] et 30 g de fromage apportent 150 calories et 11 g de protéines). Les craquelins aromatisés sont généralement plus salés que les craquelins en version nature et leur liste d’ingrédients s’allonge.

Les moins bons choix

Photo Chantal Poirier

Avec 170 mg de sodium, les craquelins Ritz cheddar de Christie comptent parmi les plus salés. Ils sont aussi plus gras que la moyenne (4 g) et n’apportent aucune fibre. Ils contiennent quelques additifs, dont du colorant (tartrazine).

Photo Chantal Poirier

Bien qu’ils apportent 2 g de fibres, les craquelins à base de pommes de terre Special K nous déçoivent par leur liste d’ingrédients démesurément longue (avec notamment la présence d’huile de palme, de dextrose, d’extrait sec de sirop de maïs, de colorant, d’inosinate disodique et de guanylate disodique). Ils apportent aussi 150 mg de sodium, soit parmi les teneurs les plus élevées.

Photo Chantal Poirier

Le choix le moins intéressant revient aux craquelins de fromage suisse de Christie. Ceux-ci fournissent 90 calories, 4,5 g de lipides et 0,4 g de gras saturés. Ils sont les plus riches en sodium du lot avec un apport de 210 mg pour une portion de 19 g (10 craquelins). Ils n’apportent aucune fibre et peu de protéines. La présence de nombreux additifs (dont du glutamate monosodique et des sulfites) s’ajoute à notre déception.

Photo Chantal Poirier

Les bouchées cheddar de Breton comptent aussi parmi nos moins bons choix. Elles apportent la même quantité de gras que le choix précédent et sont les plus riches en gras saturés du banc d’essai (1 g). Elles affichent 100 calories, 1 g de fibres et 140 mg de sodium et quelques additifs.

► Merci à Stéphanie Nadeau-Grondin, stagiaire en nutrition, de sa précieuse collaboration.

► Pour d’autres conseils en nutrition, ainsi que des recettes santé, visitez mon site : isabellehuot.com