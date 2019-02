Louis Domingue fait sa place dans le livre des records

Le Lightning de Tampa Bay ne se tourne plus très souvent vers Louis Domingue pour protéger son filet depuis le retour d’Andrei Vasilevskiy, mais quand il le fait, le Québécois ne déçoit pas.

En vertu d’une performance de 31 arrêts dans un gain de 3 à 2 contre les Rangers à New York samedi, le gardien de 26 ans a égalé une marque d’équipe avec une neuvième victoire consécutive. Une séquence qu’il a amorcée le 29 novembre.

Pourtant, l’athlète originaire de Saint-Hyacinthe disputait samedi seulement un deuxième match en plus de six semaines.

«Je ne mentirai pas, c’est assez difficile, particulièrement avec une semaine de congé et la pause de Noël, a concédé Domingue, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ce n’est pas facile et il n’y a pas de recette spéciale. Il faut simplement s’attarder aux détails lors des entraînements et être prêt quand on t’envoie dans la mêlée.»

Cette saison, Domingue montre une excellente fiche de 17-4-0 en 21 départs, lui qui a été abondamment utilisé lors d’une séquence de 14 matchs pendant que le nom de Vasilevskiy figurait sur la liste des blessés.

Rarement appelé à entamer un duel depuis le retour de son coéquipier russe, Domingue garde malgré tout la confiance de son entraîneur.

«Louis a fait plusieurs gros arrêts, a dit l’entraîneur-chef Jon Cooper. Nous n’avons pas donné beaucoup de bonnes chances dans le match, mais nous avons donné beaucoup de temps dans notre zone [aux Rangers]. Mais Louis était là.»

Si son prochain départ pourrait avoir lieu seulement dans quelques semaines, Domingue aura malgré tout l’occasion d’écrire son nom au livre de records de l’équipe avec une 10e victoire de suite, lui qui partage l’actuelle marque avec John Grahame (2005-2006) et Vasilevskiy (2017-2018). Il s’agira d’une rare occasion pour un gardien réserviste de marquer les esprits.