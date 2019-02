Mode de stars: Les superpositions

Aperçu il y a quelques semaines aux présentations des collections de mode masculine automne-hiver 2019-20, puis aux défilés de haute couture printemps-été 2019 et sur le tapis rouge (grège) de la cérémonie des SAG Awards, on superpose les vêtements avec brio. Approches stylistiques pour certaines, objectifs pratiques pour d’autres ou impressions de trompe-l’œil, c’est l’occasion de travailler un camaïeu, égayer d’une couleur-choc ou juxtaposer les motifs et les matières.

Gilets

Photo AFP

Kiki Layne adopte le long gilet avec panache. Kiki Layne fait passer en mode jour la jupe en sequins en l’harmonisant à un pull, des bottillons bourgogne et un gilet orange brûlé.

Trompe l’œil

Photo AFP

L’asymétrie de cette robe Givenchy haute couture est accentuée par un jupon de guirlande argentée. Ce détail ainsi que la ceinture confèrent tout l’éclat à la silhouette de Rachel Weisz.

Un chandail à col roulé comme base

Photo AFP

Un chandail à col roulé comme base est génial. Pour Kristin Scott Thomas, il opacifie sa robe Dior, alors qu’il réchauffe celle de Mélanie Thierry.

Photo AFP

Blouse blanche sous robe

Photo AFP

Natalia Dyer a revu la robe du soir Moncler 4 Simone Rocha en y glissant une blouse blanche qui rappelle les couleurs des fleurs de l’imprimé.