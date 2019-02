Mylène St-Sauveur à la conquête des terres nordiques

Tannés de l’hiver ? Pas la comédienne Mylène St-Sauveur. Passionnée par la saison froide, elle a décroché le « contrat d’une vie » avec l’animation de Nordik, fascinante série où elle part à la rencontre de gens qui ont choisi de vivre dans les climats les plus rudes de la planète.

Produite à Québec par Saturne 5, la série documentaire de six épisodes débutera le 22 février à TV5.

« C’est le contrat d’une vie », n’hésite pas à dire celle qui a vécu un périple rempli de défis en Argentine, au Chili, à Yellowknife, en Géorgie, en Turquie, et qui était sur le point de s’envoler pour la Russie et le Japon lors de notre entretien.

Après la série romantique Hubert et Fanny, celle qu’on voit actuellement dans L’heure bleue, à TVA, goûte pour la première fois à l’animation. « Je n’essaie pas de jouer à l’animatrice. Je veux rester moi-même le plus possible », raconte la comédienne, qui brosse un portrait complet d’un mode de vie sous zéro, explorant autant la faune que les différentes cultures.