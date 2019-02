N’est-il pas plus facile d’éduquer en souplesse que dans la rigidité?

Je m’adresse à cette maman qui vous racontait trouver son conjoint trop laxiste dans l’éducation de leur fils, à l’image de ce qu’il avait appris dans sa famille tricotée serrée dont elle admire en plus l’harmonie. Comment peut-elle dire, au bout de huit ans de vie commune avec cet homme, que ce qu’elle a vécu dans la sienne était mieux, elle qui vous dit en début de lettre s’être toujours sentie coincée dans sa propre famille uniquement axée sur la performance et la religion ? Il faudrait qu’elle se branche quand même.

J’ai eu une mère comme elle et un père ressemblant à son conjoint. Et voyez-vous, mon frère et moi avons plus puisé dans la souplesse de notre père que dans la rigidité de notre mère pour faire notre avenir et bâtir notre vie. On a aujourd’hui des enfants qu’on laisse vivre, tout en leur donnant les bases essentielles à une bonne vie en société. Et oui, malheureusement, je lui confirme qu’on a un attachement plus grand à l’égard de notre père qu’à celui de notre mère, car on a toujours eu le sentiment qu’il nous aimait plus qu’elle. Ce qui ne nous empêche pas de la respecter.

Un gars ben ordinaire, mais heureux

C’est certain que dans la vie on récolte ce qu’on sème. Mais ne pensez-vous pas qu’une éducation saine résulte d’un mélange bien dosé entre rigueur et souplesse ?