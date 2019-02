Signes religieux: «il faut être courageux», plaide le porte-parole du Rassemblement pour la laïcité

Le porte-parole du Rassemblement pour la laïcité a appelé, dimanche, le gouvernement Legault à être «courageux» en déposant sa loi visant à encadrer le port de signes religieux.

André Lamoureux, qui est aussi politologue à l’UQAM, espère que le premier ministre François Legault n’intégrera pas une «clause grand-père» à son projet de loi qui permettrait à des employés de l’État en position d’autorité de continuer à arborer leurs signes religieux.

«Je l’appelle la clause des genoux tremblants, et aussi la clause de la zizanie», a laissé tomber M. Lamoureux sur le plateau de Québec Matin, dimanche matin.

«L’application de la laïcité devrait être universelle. Quand on commence à faire une clause pour un petit groupe et pas pour les autres, ça devient un terrain de discorde et de zizanie», a poursuivi le politologue en demandant à M. Legault de faire preuve de «courage».

Le premier ministre a expliqué, dans les derniers jours, qu’il tranchera sur l’instauration d’une éventuelle «clause grand-père», alors que le caucus de la CAQ est apparu partagé sur la question.

Le porte-parole du Regroupement estime aussi que la loi proposée est insuffisante. Selon lui, il est illogique de proposer de bannir les signes religieux pour les enseignants, tout en les permettant pour les professionnels de l’éducation comme les orthopédagogues, les psychoéducateurs et les techniciens de laboratoire.

M. Lamoureux s’oppose aussi à l’instauration d’une journée contre l’islamophobie, une idée rejetée par le gouvernement Legault cette semaine. «La question de l’islamophobie [...] c’est un concept fumeux et fallacieux qui a été avancé, moussé, par l’Organisation de la coopération islamique. [...] C’est une opération pour bâillonner la critique même de l’Islam et de l’idéologie islamique. Pourtant, au Canada, il n’y a pas de délit de blasphème contre l’Islam. Ça n’existe pas», a-t-il plaidé à LCN.