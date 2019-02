Souvenirs de Terry Bradshaw et Joe Montana

Étant déjà le quart-arrière le plus victorieux dans l’histoire du Super Bowl, Tom Brady sera à la recherche d’une sixième bague, dimanche. Affichant un dossier de 5-3 en grande finale, Brady semble être, aux yeux de plusieurs, dans une classe à part. Terry Bradshaw et Joe Montana, qui suivent avec chacun quatre conquêtes, ont néanmoins le mérite d’avoir savouré la victoire à chaque occasion.

Pivot de l’attaque des Steelers de Pittsburgh, Bradshaw l’a ainsi emporté dès sa première présence au Super Bowl, le 12 janvier 1975, contre les Vikings du Minnesota. Il a répété l’exploit dès l’année suivante contre les Cowboys de Dallas. Bradshaw et les Steelers ont encore vaincu les Cowboys lors du match ultime, en janvier 1979, puis l’illustre quart-arrière a aidé les siens à l’emporter contre les Rams de Los Angeles, lors du 14e Super Bowl, en janvier 1980.

À propos, les Rams n’ont disputé qu’un seul Super Bowl lors de leur premier séjour à Los Angeles qui s’est terminé en 1994. Devant la plus grosse foule de l’histoire du Super Bowl, soit 103 985 partisans rassemblés à Pasadena, Bradshaw avait lancé deux passes de touché et cumulé 309 verges de gains par la voie des airs pour aider les Steelers à l’emporter 30 à 19. Au terme de ce match, le quart-arrière obtenait d’ailleurs le titre de joueur par excellence du Super Bowl pour la deuxième et dernière fois de sa carrière.

Joe Montana a pour sa part guidé les 49ers de San Francisco à quatre conquêtes dans les années 1980. Il a été nommé le joueur le plus utile lors de trois championnats.

Quarts-arrière les plus décorés de l’histoire du Super Bowl :