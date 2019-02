Souvenirs, souvenirs

Il faut avoir au moins 60 ans pour savoir sans Wikipédia que ce titre de chronique est aussi celui d’un des succès de Johnny Halliday, interprété avec Rita Cadillac, tout aussi oubliée que Johnny est devenu immortel via l’au-delà.

Sur le même album, Hello Johnny, l’immense classique féministe Itsy Bitsy petit bikini.

Féministe ? Absolument. Si pour certaines aujourd’hui porter un vêtement sexy exploite le corps de la femme, en 1960, il fallait avoir un tempérament de lionne pour porter un bikini dans nos sociétés puritaines occidentales.

À l’époque, les Québécoises devaient porter un chapeau et des gants pour aller à l’église.

Vieillir autrement

La preuve que tout change, sauf les souvenirs figés par le temps. C’est pourquoi il faut se méfier de la nostalgie.

Je ne veux pas vieillir vieille. Quand il reste moins d’années en avant qu’en arrière, je cherche moins de sagesse, mais plus de plaisir. Et surtout, surtout, ne pas sombrer dans le « c’était tellement mieux avant », même quand c’est vrai. Parce que c’est inutile. Et déprimant.

Rien ne revient. Rien ne repasse. Rien de ce qui n’est plus peut être amélioré. La nostalgie est un mur, et la recherche du temps perdu, un leurre.

Quand la santé va, le danger n’est pas l’affaissement du corps, les rides profondes, des mentons excédentaires ou les cheveux clairsemés, mais d’être convaincu que naguère jadis, quand nous étions beaux et jeunes, tout était mieux.

Jamais je n’oublierai le yogourt ferme aux pommes vertes en mini-pintes livré par notre laitier et la musique de Jimi Hendrix sur vinyle, jouée sur une table tournante de qualité (quand je pense que j’ai vendu ma superbe Transcriptor pour un billet d’avion !).

Sans oublier l’intensité du premier french kiss, jamais égalé par la suite.

Mais voilà, en vieillissant, les souvenirs envahissent la mémoire comme le gras mou colonise l’estomac. N’importe comment. Les miens m’assaillent sous la douche, au volant, en travaillant. Je passe de « je vais aller me préparer un thé » à « c’était l’fun le samedi au pavillon de la Jeunesse d’Expo 67 avec Francine, Bernard, André, Josée, Ginette, Didiche... » Et me voilà aspirée par une rêverie inutile.

Un psy m’a dit un jour qu’on se réfugie dans le passé en vieillissant, parce que nous n’avons plus d’avenir intéressant à imaginer.

Nostalgie historique

Le Parti québécois a peut-être fait un usage abusif de la nostalgie – un piège nationaliste –, toujours en quête d’un messie ou de conditions gagnantes passées, comme Meech, pour tenir un jour un nouveau référendum, ou de vieilles Anglaises imaginaires contre qui livrer bataille. Or, on ne fait pas un pays pour retourner en arrière.

Mais attention, l’accélération de l’histoire rend le devoir de mémoire, à ne pas confondre avec la nostalgie, plus difficile et plus nécessaire que jamais.

Le 27 janvier, journée internationale à la mémoire des victimes de l’Holocauste, un sondage révélait que 62 % des milléniaux canadiens ignorent que six millions de Juifs ont été exterminés par les nazis. Alors pour ceux qui trouvent qu’on en parle trop...

Demain : l’école d’autrefois.