Super Bowl : les Alouettes se mêlent aux amateurs de football

MONTRÉAL – Les Alouettes de Montréal ont profité du Super Bowl pour partager un bon moment avec les amateurs de football de la métropole québécoise, dimanche.

Les Moineaux avaient délégué plus d'une douzaine de joueurs, dont Luc Brodeur-Jourdain et Williams Stanback, à la Cage – Brasserie sportive du Centre Bell.

Le premier, qui est l'un des visages les plus reconnus de l'organisation, jubilait à l'idée de vivre la grand-messe du football américain en compagnie de partisans.

«De mémoire, c'est la toute première fois que les Alouettes organisent un événement dans le cadre du Super Bowl et moi je tripe, a affirmé Brodeur-Jourdain. C'est une occasion en or de parler football avec les amateurs et de vanter ma ligue [la LCF]. Il n'y a pas de meilleur contexte pour expliquer les différences et faire valoir les plus de la Ligue canadienne, comme le jeu explosif.»

Du côté des amateurs, la présence de joueurs des Alouettes représentait un gros plus à leur expérience.

«Déjà le Super Bowl c'est gros, avoir des gars des Alouettes avec nous ça ajoute une couche de plaisir, a exprimé Louise entre deux bouchées d'aile de poulet. C'est le fun de discuter football avec des pros et d'avoir leurs opinions sur le match. On est chanceux.»

Une occasion de montrer les nouvelles couleurs

Ayant révélé leur nouvelle identité visuelle vendredi, les Alouettes ont profité de l’événement pour exhiber leurs nouvelles couleurs.

«On a rencontré beaucoup de monde dans les derniers jours et la majorité des gens aiment nos nouvelles couleurs, expliquait avec fierté Stanback. Personnellement, j'adore notre nouveau look, et il a été difficile de ne pas le révéler sur mes réseaux sociaux avant la date de lancement. Ça représente un renouveau et on veut que les amateurs embarquent avec nous dans cette aventure.»

Le porteur de ballon s'est d'ailleurs fait plaisir en distribuant une quantité impressionnante de tuques arborant le nouveau logo des Alouettes aux partisans présents.

«J'aime vraiment les changements, s'est exclamé Alexis Lalonde, venu voir la joute avec sa conjointe. Souhaitons que ça porte chance aux Alouettes et qu'ils redeviennent une équipe dominante.»