Super Bowl : neuf tonnes d’ailes de poulet pour Peter Sergakis

MONTRÉAL - Quand le restaurateur montréalais Peter Sergakis dit vendre des tonnes d’ailes de poulet à l’occasion du Super Bowl, il n’exagère pas. Pas moins de neuf tonnes d’ailes étaient prévues pour ses établissements dimanche. Il a reçu l’Agence QMI quelques heures avant le 53e Super Bowl.

Agence QMI, Toma Iczkovits

Une vingtaine des restaurants de Peter Sergakis présentaient le Super Bowl dimanche. Il s’agit sans surprise d’une des journées les plus rentables de l’année. Pour l’occasion, chacun des emplacements a environ une centaine de caisses d’ailes de poulet, pesant 10 livres chacune. En plus, deux camions réfrigérés étaient sur la route avec des aliments congelés pour s’assurer qu’il n’y ait pas de manques nulle part. Des centaines de caisses de nourriture sont par ailleurs entreposées au siège social de Placements Sergakis, dans l’arrondissement de LaSalle.

Agence QMI, Toma Iczkovits

La pression est grande sur les employés de restaurants pendant le Super Bowl. Les établissements sont remplis à capacité et le service à la clientèle doit être impeccable.

« Je n’ai pas le temps de regarder le match. Je le regarde en reprise le lendemain. Le bar est plein, c’est sûr », a dit le barman David Béliveau, du restaurant-bar Station des sports de la rue Sainte-Catherine Est.

En après-midi dimanche, les employés se sont fait livrer des tables et des chaises additionnelles, pour asseoir le plus de gens possible. Il faut dire que l’écrasante majorité des tables étaient réservées.

« Il faut servir le client au maximum. C’est un bon stress », dit un gérant de la Brasserie le Manoir, dans l’arrondissement de Lachine, Stéphane Audy.

Peter Sergakis admet être un patron exigeant, surtout au niveau du service à la clientèle, mais dit ne pas être injuste.

« Pour être capable de payer tout le monde, il faut qu’on fasse un peu d’argent. On ne peut pas être négligent », a dit le restaurateur de 72 ans, dont l’entreprise, Placements Sergakis, possède entre autres une quarantaine de restaurants et 250 immeubles.

Agence QMI, Toma Iczkovits

Il faut vendre de la bière pour engranger les profits pendant le Super Bowl. Les restaurants gagnent davantage sur la vente d’alcool que la vente d’ailes de poulet ou de nachos. Cela explique qu’une soirée comme le Super Bowl soit rentable, même s’il n’y a pas de rotation au niveau des tables. Un établissement de 700 places peut vendre 50 barils de bière.

« Les clients qui viennent pour une soirée comme le Super Bowl consomment beaucoup. Ils sont excités, ils crient », explique M. Sergakis, qui est heureux quand il voit des pichets sur les tables.

Il ajoute cependant que les gens ne sont pas malades à cause de l’alcool, et que les barmen arrêtent de servir quand un client est trop en état d’ébriété.

Agence QMI, Amelie St-Yves

Une chose est claire, au-delà du football, il y a un événement qui rassemble les gens, qui sont parfois plus intéressés par les publicités et le spectacle de la mi-temps que le sport.

Celia Menier, une Française qui vit à Montréal depuis un an et demi, a profité de la frénésie du Super Bowl pour sortir avec sa famille, qui est en visite au pays. Son père était ravi de l’ambiance dans le restaurant-bar Stations des sports, peu avant le botté d’envoi.

« On se plaît ici. On trouve vraiment les gens très sympathiques, très accueillants. Ça nous change un peu de la froideur d’esprit des Français, bien que je sois Français », a dit Yannick Menier.