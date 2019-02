Super Bowl LIII: le combat d’une vie

ATLANTA | Il y a des combats dans la vie dont l’issue est infiniment plus importante qu’un match de football, même du Super Bowl. Pour le directeur général des Rams, Les Snead, et l’entraîneur des secondeurs des Patriots, Brian Flores, le véritable match ultime, c’est celui que leurs mamans livrent actuellement contre le cancer qui les afflige.

Snead est l’architecte derrière l’alignement des Rams. Dans cette chaise depuis 2012, il n’a jamais craint de prendre des paris risqués pour améliorer son équipe. Dans une ligue où les transactions ne sont pas monnaie courante, il n’hésite pas à appuyer sur la détente dès qu’une bonne affaire se présente.

Ce côté frondeur plaît à l’organisation, puisque lorsque les Rams ont procédé à un changement au poste d’entraîneur-chef en 2016, Snead a été épargné. Bien souvent, c’est le tandem qui fait ses boîtes et non un seul des deux.

Snead est donc demeuré en poste, a embauché Sean McVay comme entraîneur-chef, même si plusieurs ont critiqué sa décision en raison de l’âge du pilote, a procédé à de multiples transactions, et voici les Rams au Super Bowl !

Mais durant cette saison transcendante, Snead n’a pas vécu que l’ivresse du succès. En novembre, sa mère Pam lui téléphonait pour lui apprendre qu’elle souffrait d’une forme rare du lymphome hodgkinien, qui affecterait environ trois personnes sur un million chaque année aux États-Unis.

Présente au Super Bowl

Le choc a évidemment été pénible à encaisser, mais Les Snead, à l’image de la battante qu’est sa mère, a refusé de s’apitoyer. Le travail devant lui, avec son équipe, devait continuer de se faire. Peu importe le contexte. L’équipe qu’il a façonnée se retrouve maintenant tout près du but et, mieux encore, entre deux traitements de chimiothérapie, maman Snead a fait la route de près de trois heures entre la maison de l’Alabama et Atlanta.

« Ma mère, dans une certaine mesure, a fait don de sa vie quand elle m’a eu, de façon à ce que je puisse atteindre mes rêves. Le plus grand de ces rêves était de me retrouver dans la NFL. Une fois que tu es dans cette ligue, obtenir la chance de participer au Super Bowl et de gagner devient l’apogée de tous les rêves. C’est aussi un rêve devenu réalité pour elle et on vivra un moment très fort ensemble », a confié le DG au Journal dans un rare moment de calme durant l’euphorie de la soirée des médias, cette semaine.

Même s’il a accepté la nouvelle avec le cœur lourd, Snead n’a jamais décroché de la tâche devant lui, pour mener la mission à terme. « Mon travail est comme celui d’un fermier. Je sème des graines, je plante des arbres et je dois résister aux tempêtes, aux inondations et aux sécheresses. C’est un travail de longue haleine et il faut persévérer, peu importe les circonstances autour », a-t-il raconté.

Même combat pour Flores

De l’autre côté, chez les Patriots, Brian Flores vit la même dualité. D’un côté, le combat de sa mère contre un cancer tenace qu’elle croyait avoir éradiqué, mais qui s’est propagé au cerveau. De l’autre, un plan de match défensif infaillible à concocter pour freiner la puissante attaque des Rams.

« Maman connaît de bons et de moins bons jours. Mais c’est une guerrière, comme moi. J’ai hérité de ce côté d’elle. Je ne prétendrai jamais que je suis aussi courageux, parce qu’elle a affronté beaucoup plus que moi, depuis longtemps », a-t-il lancé à une meute de journalistes venus à sa rencontre, lors de la même soirée des médias.

Inspirant parcours

S’il était en demande, c’est aussi parce que Flores confirmera après le Super Bowl qu’il deviendra le prochain entraîneur-chef des Dolphins de Miami.Ce sera du même coup l’étape la plus importante d’une fulgurante ascension. Secondeur à Boston College de 1999 à 2003, Flores a ensuite rédigé une lettre aux 32 équipes de la NFL pour leur offrir ses services... gratuitement !

Les Patriots l’ont embauché en 2004 pour un maigre salaire au département du recrutement, puis il a gravi les échelons à titre d’aide-entraîneur à diverses positions jusqu’à sa promotion tant attendue, à Miami.

« Si je suis quelqu’un d’aussi fort mentalement, c’est aussi grâce à ma mère.

C’est la personne la plus forte que j’aie vue de ma vie. Tu peux tomber, mais l’important, c’est le nombre de fois et la façon dont tu te relèves. C’est la mentalité que j’essaie d’instaurer chez mes joueurs », a-t-il expliqué.

PAS FACILE LOIN DE BELICHICK...

Brian Flores deviendra le prochain pilote des Dolphins, après 14 ans dans l’organisation des Patriots. Par le passé, l’exil n’a pas souvent souri à ceux qui ont quitté Bill Belichick pour une promotion comme entraîneur-chef ailleurs.

Matt Patricia

Avec les Patriots de 2004 à 2017

Fiche de 6-10 avec les Lions en 2018

Bill O’Brien

Avec les Patriots de 2007 à 2011

Fiche de 42-38 avec les Texans depuis 2012 (1-3 en séries)

Josh McDaniels

Avec les Patriots de 2001 à 2008 et de 2012 à aujourd’hui

Fiche de 11-17 avec les Broncos en 2009 et 2010

Eric Mangini

Avec les Patriots de 2000 à 2005

Fiche de 33-47 (0-1 en séries) avec les Jets de 2006 à 2008 et les Browns en 2009 et 2010

Romeo Crennel

Avec les Patriots de 2001 à 2004

Fiche de 28-55 avec les Browns de 2005 à 2008 et les Chiefs en 2011 et 2012

Charlie Weis

Avec les Patriots de 2000 à 2004

Fiche de 41-49 dans la NCAA avec Notre Dame de 2005 à 2009 et Kansas de 2012 à 2014

Quelques décisions marquantes de Les Snead

► 2014

Aaron Donald

Repêché en première ronde (13e choix)

► 2015

Todd Gurley

Repêché en première ronde (10e choix)

► 2016

Échange avec les Titans : choix de 1re ronde en 2016 et 2017, 2 choix de 2e ronde en 2016 et 2 choix de 3e ronde en 2016 et 2017 pour mettre la main sur Jared Goff au 1er rang.

► 2017

Embauche de Sean McVay comme entraîneur-chef

► 2018

Échange avec les Broncos : choix de 5e ronde contre Aqib Talib

► 2018

Échange avec les Chiefs : choix de 4e ronde et de 2e ronde (2019) contre Marcus Peters et un choix de 6e ronde

► 2018

Échange avec les Patriots : choix de 1re ronde et de 6e ronde contre Brandin Cooks et un choix de 4e ronde