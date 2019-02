Toujours le même feu sacré

Toute sa vie, Jean-Pierre Ferland a chanté la pomme aux femmes du Québec. Mais cette fois-ci, elles lui répondent. Neuf chanteuses se joindront à lui pour revisiter ses plus grands succès, dans le cadre du spectacle Toutes les femmes de ma vie. « Quand elles chantent une de mes chansons, ça me fait comme si je l’entendais pour la première fois », confie-t-il.

« T’es belle, en femme ou en enfant, les cheveux longs ou courts... », entonne Jean-Pierre Ferland, dans le studio de répétition, les yeux plongés dans ceux de sa conjointe Julie Anne Saumur.

Son sourire est taquin, son ton enjoué. Visiblement, le chanteur n’a pas changé d’un iota, toujours prêt à charmer malgré ses 84 ans. Et surtout, toujours prêt à chanter.

« En vieillissant, ma voix a pris une couleur très intéressante, autant pour moi que pour les gens qui m’écoutent. Et je pense humblement que je suis meilleur qu’avant. Ça me permet de redécouvrir mes chansons autrement », souligne-t-il en entrevue au Journal.

Succès en duos

Les fans aussi auront la chance de redécouvrir autrement le répertoire du célèbre chanteur et parolier à l’occasion de deux concerts uniques, donnés d’abord à Montréal, puis à Québec.

Sur scène, il sera rejoint par neuf chanteuses, de Diane Tell à Isabelle Boulay, en passant par Mélissa Bédard, Laurence Jalbert et Luce Dufault, afin de revisiter les pièces de l’album Toutes les femmes de ma vie, lancé l’automne dernier. Au programme : T’es mon amour, t’es ma maîtresse, Que veux-tu que je te dise ?, Sing Sing et autres Un peu plus haut, un peu plus loin.

La préparation de ce spectacle aura été un exercice lui permettant de renouer avec certaines pièces de son répertoire qu’il n’avait pas interprétées depuis un bon moment, voire des décennies.

« Je n’ai jamais chanté Les courtisanes sur scène. En fait, je l’ai chantée seulement deux fois : lorsque je l’ai enregistrée à Paris il y a longtemps, puis pour l’album Toutes les femmes de ma vie. C’est tout. Alors, c’est un peu comme découvrir une nouvelle chanson pour moi », explique-t-il.

Pas de retraite

Puisque le spectacle Toutes les femmes de ma vie ne sera présenté que deux fois, certains pourraient être tentés de sauter aux conclusions et croire qu’il s’agit en fait d’adieux déguisés.

Balivernes ! S’il y a un sujet sur lequel Jean-Pierre Ferland est catégorique, c’est bien qu’il n’a pas l’intention de se retirer. Le chanteur a essayé de prendre sa retraite il y a une dizaine d’années, mais est finalement remonté sur scène après une absence de quelques semaines.

« Ce métier-là m’a mis au monde et m’a rendu heureux. Je ne voudrais pas le perdre pour tout l’or du monde. C’est grâce à lui que j’ai réussi ma vie. Il n’y a rien qui bat l’amour du public. Je sais bien que ça va se terminer un jour. Après tout, je vais avoir 85 ans cette année. Mais il me reste d’autres projets à réaliser avant de tilter », laisse-t-il tomber, tout bonnement.

C’est en effet avec une sidérante désinvolture que le chanteur évoque l’idée de la mort. Une attitude qui surprend, mais que Jean-Pierre Ferland s’empresse d’expliquer.

« J’ai bien réussi ma vie. Et quand on a réussi sa vie, ça serait un scandale de dire que la mort nous fait peur. Réussir sa vie, c’est beaucoup plus difficile que mourir », philosophe-t-il.

Deux nouveaux projets

Parmi les projets qu’il souhaite mener à terme prochainement, le premier est un nouvel album de chansons originales. Le chanteur s’offre toutefois le luxe du temps, envisageant d’écrire une chanson par mois jusqu’à ce qu’il ait suffisamment de pièces à coucher sur disque.

Le deuxième ? Il tient mordicus à écrire un album entier pour sa conjointe Julie Anne Saumur. Le chanteur a maintes fois partagé le micro avec sa complice au fil des ans, mais il souhaite désormais la voir, ou plutôt l’entendre voler de ses propres ailes.

« Elle est la femme que j’aime, elle est ma meilleure amie, elle est celle qui me rend heureux. Alors je veux lui écrire un album. C’est la moindre des choses, non ? » avance Jean-Pierre Ferland en riant.

Le spectacle Toutes les femmes de ma vie sera présenté à la Place des Arts de Montréal mercredi, puis au Centre Vidéotron de Québec le 9 février.