Un apprentissage à la dure

Un vieil adage du monde du sport dit qu’on apprend davantage dans la défaite que dans la victoire. Si c’est vrai, l’attaquant du Ice de Kootenay Peyton Krebs n’aurait pas pu avoir une meilleure école que celle qu’il a dû fréquenter cette saison.

Considéré comme l’un des plus beaux espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH, Krebs évolue pour l’une des pires formations de hockey junior au Canada. Depuis le début de la saison, le Ice n’a remporté que 11 victoires en 51 matchs dans la Ligue de l’Ouest (WHL).

Si les statistiques ne font pas foi de tout, disons qu’elles peuvent parfois donner une bonne idée d’une équipe. Quand on consulte la colonne des pointeurs du Ice, on constate que Krebs est bien installé seul en tête avec 56 points en 47 matchs, 15 points devant son coéquipier Jaeger White (41 en 50). Par la suite, ça se corse. Brad Guinnell et Cole Muir suivent dans l’ordre, ayant respectivement récolté 28 et 22 points en 51 matchs.

Tout ça, sans compter les distractions à l’extérieur de la patinoire, notamment les rumeurs de déménagement qui se sont finalement concrétisées la semaine dernière. Le Ice jouera à Winnipeg à partir de la saison prochaine.

Sans oublier les nombreuses transactions effectuées par l’équipe et le fait que Krebs ait été désigné pour porter le titre de capitaine lors de la deuxième moitié de saison, à 17 ans.

Difficile à évaluer

Donc, disons que de l’adversité, l’attaquant en vit en cette année de repêchage. Krebs est par le fait même difficile à épier pour les recruteurs puisque, la plupart du temps, il est laissé à lui-même. « C’est une saison qui compte des hauts et des bas, a-t-il mentionné lors d’un entretien récent avec Le Journal. Je ne joue peut-être pas avec des joueurs vedettes, mais j’ai la chance de jouer avec Jaeger White et quelques autres coéquipiers et on essaie de faire de notre mieux. Sur le plan personnel, j’essaie de démontrer mon savoir-faire quand même. Je me dis que si les recruteurs peuvent voir que je peux jouer avec n’importe qui, ils vont voir mon potentiel. »

Preuve faite

Le joueur de centre a d’ailleurs prouvé qu’il était capable de briller lorsque jumelé à des joueurs de talent. Lors de la Coupe Hlinka/Gretzky, en août dernier, il avait aidé le Canada à remporter l’or grâce à cinq points en cinq matchs. Plus récemment, il a été nommé le joueur par excellence d’Équipe Cherry lors du Match des meilleurs espoirs de la LCH. Au sein d’un trio complété par les deux ailiers américains Nick Robertson et Arthur Kaliyev, Krebs avait terminé le match avec un but et deux passes au sein de cette unité qui avait développé une chimie instantanée.

Sur la liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH, Krebs vient au huitième rang chez les patineurs nord-américains.

Qui est Peyton Krebs ?

♦ Né le 26 janvier 2001 à Okotoks, Alberta

♦ Centre gaucher | 5 pi 11 po | 181 lb

Saison 2018-2019

♦ 47 matchs joués

♦ 16 buts

♦ 40 passes

♦ 56 points

♦ Différentiel de -36

► Classé 8e chez les patineurs nord-américains par la Centrale de recrutement de la LNH