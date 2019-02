Un dentifrice naturel et révolutionnaire?

« Quand on informe les gens de ce que ça fait, tout le monde est intéressé. J’en avais commandé 108 cette semaine et tout a été vendu », témoigne-t-il.

Or, d’après les recherches menées par le Dr Véronneau, les effets du xylitol vont se faire sentir au bout de trois mois et réduire de 60 % le risque de caries, en plus de diminuer de 78 % les bactéries responsables de maladies de gencive et d’os.