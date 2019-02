Un enfant de 4 ans tire une balle au visage de sa mère

Un enfant de 4 ans a ouvert le feu sur sa mère, la blessant gravement en l'atteignant au visage, samedi, dans un logement situé à Seattle.

Selon ce qu'a expliqué le bureau du shérif de King County aux médias locaux, l'enfant aurait trouvé une arme à feu chargé sous le matelas de ses parents.

«Il a trouvé le pistolet qui n'était pas sécurisé et l'a pris et, avant que quiconque comprenne ce qui se passait, il y a eu un bruit sourd et la mère a été atteinte au visage», a détaillé le sergent Ryan Abbott, selon des propos relayés par la chaine KIRO 7.

La mère de 27 ans, enceinte de huit mois, se trouvait sur son lit et regardait la télévision avec son petit ami au moment du drame, a précisé le sergent Abbott.

Transportée dans un état critique à l'hôpital, la mère a vu son état de santé s'améliorer dimanche, a avancé le Seattle Times.

Cet événement survient alors que les citoyens de l'État de Washington ont voté, en novembre dernier, en faveur d'une mesure rendant criminellement responsables les propriétaires d'armes à feu qui n'entreposent pas leurs armes de façon sécuritaire, si celle-ci est utilisée, par exemple par un enfant. Cependant, la nouvelle loi n'entrera pas en vigueur avant le 1er juillet, a souligné le Times.