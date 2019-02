Un espoir pour les baleines noires

Plus d’un an après la mise en place de mesures pour protéger les baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent, les scientifiques ont observé quatre nouveau-nés et cinq femelles possiblement enceintes, au cours des dernières semaines, ce qui pourrait signifier que les restrictions mises en place par le gouvernement fédéral commencent à porter des fruits.

Ses déplacements annuels

♦ De juillet à septembre, la baleine noire fréquente les eaux côtières et peu profondes du Saint-Laurent. Depuis 1998, de plus en plus d’observations ont été rapportées aux îles de la Madeleine, dans la baie des Chaleurs, en Basse-Côte-Nord et dans l’estuaire. Les zones estivales de grande fréquentation se trouvent au Canada et aux États-Unis : baie de Fundy et plateau néo-écossais, golfe du Maine et Cape Cod.