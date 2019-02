Un physio radié six ans pour des attouchements

Un physiothérapeute aux mains baladeuses de Mont-Saint-Hilaire a été radié six ans par son ordre professionnel et devra payer une amende de 3000 $ après avoir plaidé coupable d’avoir posé des gestes à caractère sexuel sur deux patientes.

Cette patiente a contacté l’Ordre en affirmant que le physiothérapeute a glissé sa main sous sa culotte et a commencé à lui masser l’anus avec jointures lors d’un massage au dos.

« La patiente sent, à plusieurs reprises les doigts de l’intimé sur ses grandes lèvres, à l’intérieur de ses lèvres entre son vagin et son anus », peut-on lire dans le jugement du comité de discipline.

« À la fin de ce massage, la couverture ne recouvre plus la patiente [...], sa culotte ne recouvre plus ses parties génitales et son pubis est complètement découvert », poursuit le document.