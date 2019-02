Un Québécois avec le Blue Man Group

Après plus de 25 ans d’existence, la compagnie américaine Blue Man Group a fait appel à un Québécois pour rafraîchir son image. Installé à New York, Benoit Mathieu a le mandat de faire voyager les personnages bleus dans d’autres univers.

En avril 2018, Benoit Mathieu est devenu le nouveau directeur général exécutif de Blue Man Group. Le Québécois est déménagé à New York au siège social de l’entreprise qui compte environ 400 employés.

Après avoir travaillé pendant 18 ans au Cirque du Soleil, où il a notamment été directeur de production pour les spectacles Kooza et Ovo, Mathieu s’est vu confier les rênes de cette entreprise américaine qui a été achetée par le Cirque à l’été 2017.

« Quand j’étais au Cirque, j’ai eu l’occasion d’aller voir l’équipe de Blue Man, dit Benoit Mathieu au Journal. Au début, j’étais entré là avec des préjugés en me disant que c’était un truc qui datait. Mais j’ai plutôt remarqué à quel point les artistes sur scène n’étaient pas blasés. Il y a du sang bleu qui coule dans les veines des employés et des artistes de la compagnie. »

Difficile à décrire

Rapidement, le nouveau PDG de l’entreprise a constaté tout le potentiel inexploité que compte le spectacle. « Je me suis dit qu’il y avait de quoi à faire avec Blue Man. Depuis des années, ils ont joué safe parce qu’ils ont eu des années difficiles. Mais il y a tellement à faire avec ce personnage-là. Je pense qu’il n’y a qu’une fraction qui a été exploitée de ce qu’est vraiment le personnage. »

Photo courtoisie

Au Québec, le Blue Man Group est un nom encore assez peu connu. Et lorsqu’on demande à Benoit Mathieu de nous décrire le spectacle, il éclate de rire. « D’un point de vue marketing, c’est l’enfer ! C’est un spectacle difficile à décrire, mais facile à aimer. Il y a toujours trois personnages. On ne sait pas d’où ils viennent. Ils ne parlent pas. À cela s’ajoute un volet festif avec des percussions et de la technologie. Je pense qu’en plus de 25 ans, personne chez Blue Man n’a réussi à décrire le spectacle facilement (rires). »

Élargir l’univers

Parmi ses défis, Benoit Mathieu travaille à utiliser les nombreux contacts du Cirque du Soleil pour « insuffler de l’oxygène » à la marque Blue Man Group. « Le Cirque a la capacité d’amener des shows partout sur la planète. Nous voulons aussi trouver des nouveaux contributeurs créatifs chez Blue Man. »

Jusqu’à présent, les bonshommes bleus n’ont été exploités que sur la scène et dans des événements spéciaux. Mais Benoit Mathieu confirme qu’ils pourraient bientôt voyager sur d’autres médiums, comme le cinéma et la télévision. « Je ne peux pas donner de détails, mais on a des négociations en cours. On espère pouvoir signer un contrat à court terme et faire des annonces. On essaie d’élargir l’univers dans lequel Blue Man œuvre. »

► La tournée du Blue Man Group sera présentée du 15 au 17 février, au Théâtre St-Denis de Montréal. Pour les infos : theatrestdenis.com.

Qu’est-ce que le Blue Man Group ?