Les deux carambolages monstres survenus à moins d’une semaine d’intervalle sur les autoroutes 20 et 40 sont « un triste hasard », selon le ministère des Transports, alors que les conditions météorologiques inhospitalières seraient le seul lien entre les deux séries d’accidents.

Samedi, plus de 200 véhicules sont restés coincés durant des heures sur l’autoroute 20, dans les environs de Val-Alain, après qu’une série de collisions eut paralysé le chemin sur près de 30 kilomètres.

Or, cet épisode ne se compare pas avec un autre carambolage survenu six jours plus tôt sur l’autoroute 40, à l’Assomption, et où une vingtaine de personnes ont été légèrement blessées.

« On avait des conditions qui pouvaient se ressembler, notamment le vent, le froid et la poudrerie. On peut faire des parallèles, mais ça reste un hasard qu’on ait eu deux événements majeurs dans la même semaine. C’est un triste hasard », estime le porte-parole du ministère des Transports, Guillaume Paradis.

Si le carambolage de l’A40 a notamment été attribué au manque d’arbres en bordure de la route, celui de l’A20 serait attribuable à l’imprudence des automobilistes combinée aux conditions routières particulièrement difficiles.

« C’est vraiment un hiver difficile, observe Guillaume Paradis en référence aux conditions météo. J’ai des souvenirs qu’il s’est passé des incidents [dans le secteur de Val-Alain], notamment une fois, l’hiver dernier. [...] Mais je n’irais pas jusqu’à dire que c’est un point chaud connu. »

Le porte-parole du MTQ précise qu’ajouter du sel sur les routes alors que les précipitations se poursuivent « peut même nuire » encore davantage aux opérations de déneigement et de déglaçage.

Adaptez votre conduite, dit le MTQ

« Quand la chaussée n’est pas dans un état parfait, qu’il y a de la poudrerie et qu’il fait froid, les gens devraient adapter leur conduite, ralentir et laisser plus de place entre les véhicules. La réalité est parfois tout autre », déplore-t-il.

Le MTQ se penchera sur les circonstances du carambolage cette semaine, ce qu’a confirmé le cabinet du ministre François Bonnardel.