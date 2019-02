Un vieux mensonge pourrait mener à la déportation du rappeur «américain» 21 Savage

Les jours du rappeur 21 Savage aux États-Unis pourraient tirer à leur fin.

Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, de son vrai nom, avait toujours affirmé être un natif d’Atlanta.

Mais dimanche, il a été intercepté par des agents d’immigration et pourrait maintenant faire face à la déportation. Selon les autorités, 21 Savage serait en fait britannique.

«M. Abraham-Joseph est détenu depuis ce matin par ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) parce qu’il est présent illégalement aux États-Unis et il est aussi un criminel condamné.»

Un mensonge de vieux de 14 ans

Selon Dina LaPolt, avocate de 21 Savage, tout ceci n’est qu’un malentendu. «M. Abraham -Joseph est un modèle pour les jeunes de ce pays, surtout ceux d’Atlanta.»

Les autorités affirment que le rappeur de 26 ans serait entré aux États-Unis en 2005, mais n’aurait pas quitté le pays depuis l’expiration de son visa.

