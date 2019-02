Une Québécoise s'illustre à Los Angeles

La Montréalaise Elisabeth Williams a remporté le prix de la meilleure conception visuelle pour la série The Handmaid’s Tale (La servante écarlate), au gala Art Directors Guild Awards, samedi soir à Los Angeles.

Ce gala est organisé par et pour les membres de l'industrie. Ce sont donc les pairs d'Elisabeth Williams qui ont décidé de la récompenser pour la qualité de son travail.

«Le vote se fait de façon assez pointue, je pense», a expliqué Elisabeth Williams en entrevue au Québec Matin, en détaillant la complexité du dossier qu'elle a dû soumettre pour poser sa candidature.

Les productions nommées dans la même catégorie étaient House of Cards, Ozark, Better Call Saul et Castle Rock.

Le travail de concepteur visuel demeure relativement peu connu en dehors du milieu cinématographique et télévisuel, s'est amusé l'animateur de la cérémonie samedi soir. «C'est un travail à multiple niveaux. À partir du scénario, c'est d'imaginer, de concevoir l'histoire visuellement et, donc, de la traduire au niveau des couleurs, des décors, pour créer une ambiance pour le spectateur qui soutient l'histoire et le jeu des comédiens», a expliqué Elisabeth Williams.

Pour y parvenir, la Montréalaise gère une équipe comptant entre 60 et 100 personnes. «C'est moi qui reçois les prix, mais c'est vraiment un travail d'équipe», a-t-elle souligné.

Elisabeth Williams avait aussi remporté un Emmy au mois de septembre dernier pour la série The Handmaid’s Tale.

Diffusée sur Hulu, la série est basée sur un roman de l’auteure canadienne Margaret Atwood. L'histoire se déroule dans un monde dystopique et cauchemardesque où l'Amérique est devenue une théocratie après un coup d'État

Au Québec, Elisabeth Williams a travaillé sur Polytechnique, Mars et Avril et Ces gars-là.