Voudrait-il un enfant sans le dire?

J’ai 39 ans et suis en couple depuis six mois avec un homme de quinze ans mon aîné. Il a deux grands enfants qui vivent avec leur mère, bien qu’il soit un père responsable qui s’occupe aussi de ses enfants à sa manière et que leur relation soit excellente.

Dès le début de notre relation, je lui ai vite fait savoir que mon horloge biologique sonnait et que j’aimerais moi aussi fonder ma famille. Il m’a alors dit clairement que bien qu’il m’aimait, il ne ressentait pas l’envie d’une deuxième famille, du moins pas avant que notre couple ait fait preuve d’un peu de longévité.

Je n’ai pas osé lui demander à quoi correspondait pour lui « la longévité » de peur qu’il ne situe cela trop loin dans le temps. Mais ça me démange de le savoir. Car voyez-vous Louise, je veux au moins deux enfants. Quand je lui ai annoncé que j’entendais cesser de prendre des contraceptifs dans un avenir rapproché, il n’a pas posé d’objection. Si ce n’est de me demander de le prévenir quand je le ferais pour qu’il adopte le condom.

Mais comme le condom, c’est loin d’être sûr à 100 %, je me suis demandé si dans le fond, il n’avait pas lui aussi envie d’un enfant avec moi sans oser me le dire ? Et si ma prédiction s’avérait, je n’aurais qu’à cesser les contraceptifs sans le lui dire et prendre le risque de faire un enfant qu’il devra inévitablement accepter. Ma décision n’est pas encore prise, mais j’y songe sérieusement. Pensez-vous que je prendrais un trop gros risque en lui forçant un peu la main ?

Folle amoureuse

On ne met pas ce genre de pression sur quiconque, d’autant moins que cet homme vous a déjà annoncé ses couleurs. Comme vous semblez décidée à procréer, il me semblerait plus approprié que vous amorciez une profonde réflexion avec lui sur le sujet. Tout ce qui se dit clairement vaut toujours mieux que prendre un moyen détourné pour parvenir à nos fins, surtout celles qui ne font pas l’unanimité dans un couple. En lui faisant juste préciser ce qu’il entend par « un peu de longévité » ça vous donnera la mesure de sa détermination à ne pas vouloir d’enfant ou de son ouverture à éventuellement changer d’avis. En cette matière comme en de nombreuses autres, la diplomatie a bien meilleur goût.