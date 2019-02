Wild: deux vétérans sur la sellette

Deux vétérans du Wild du Minnesota voient leur parcours dans la Ligue nationale de hockey (LNH) tirer à leur fin. Les noms de l’attaquant J.T. Brown et du défenseur Nate Prosser ont été placés au ballottage, dimanche.

Brown et Prosser ont respectivement disputé 344 et 354 matchs dans la LNH et connaissent tous deux des saisons difficiles au point de vue offensif. Brown a en effet été limité à un but et quatre points en 35 parties, tandis que Prosser a été blanchi en 15 parties.

Miller, qui a principalement porté les couleurs du Lightning depuis ses débuts au sein du circuit Bettman, a récolté 21 buts et 68 points en carrière. Prosser revendique pour sa part 10 filets et 47 points.

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa, Nick Paul, a également été offert aux autres clubs de la LNH. Il a marqué un but et ajouté une aide en 20 matchs cette année. Il connaîtra son sort d’ici midi, lundi.